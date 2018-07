Samsung Galaxy S10 : trois tailles d’écran et le capteur d’empreinte sous l’écran confirmé

Alors même que le Galaxy Note 9 n’est pas officialisé, les premières informations au sujet du Samsung Galaxy S10 commencent à fuiter. Au programme : capteur d’empreinte sous l’écran, trois tailles d’écran, et jusqu’à 5 capteurs photo !



Rendu en image de synthèse, voir vidéo dans l’article

Le Galaxy S10 dévoile ses première spécificités par le biais d’une analyste, mais aussi du PDG de Samsung qui confirme l’arrivée d’un capteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Trois tailles d’écran, encore à la hausse

Samsung n’a pas encore présenté le Galaxy Note 9 que les informations au sujet du smartphone phare de l’année prochaine – la Galaxy S10 – commencent déjà à se bousculer. Selon les propos de l’analyste Ming-Chi Kuo rapporté par Business Insider, la prochaine génération du smartphone phare du coréen proposerait pour la première fois trois tailles différentes d’écran : 5,8 pouces, 6,1 pouces et un géant de 6,4 pouces.

Cette offre de différentes tailles d’écrans correspond exactement à celle attendue pour les prochains iPhone, qui devraient tous adopter un écran borderless à l’image de l’iPhone X. Les deux plus grands modèles se distingueraient par des spécifications légèrement supérieures sur certains points, comme le stockage, la RAM, ou les capteurs photos.

Le capteur d’empreinte digitale sous l’écran enfin réalité

Seconde information majeure, le Galaxy S10 devrait (enfin) disposer d’un capteur d’empreinte digitale sous l’écran ! C’est une information confirmée par DJ Koh, le PDG de Samsung, qui précise qu’il s’agira d’un capteur à ultrasons SnapDragon Sense ID conçu par Qualcomm. Ce capteur a de nombreux atouts, comme le fait d’être fonctionnel avec des doigts mouillés ou gras, et même sous l’eau, ainsi que de proposer un cardiofrequencemètre. Néanmoins selon Ming-Chi Kuo, seuls les deux plus grands modèles devraient en disposer, le plus petit se contenterait d’un capteur sur la tranche du téléphone.

Le dernier détail concerne les modules photo. Le Galaxy S10 pourrait proposer jusqu’à 5 caméras dans la version la plus grande du smartphone. A l’arrière, on trouvera un objectif principal, un objectif zoom, ainsi qu’un objectif grand-angle. A l’avant, la seconde caméra serait destinée à l’effet bokeh du mode portrait.

