Galaxy Watch : avec ses nouvelles montres, Samsung mise également sur l’autonomie

En plus du Galaxy Note 9, Samsung a aussi levé le voile sur ses nouvelles montres connectées Galaxy Watch. Et l’un des principaux atouts est l’autonomie.

La semaine dernière, Samsung a finalement levé le voile sur le tant attendu Galaxy Note 9, son nouveau smartphone XXL. Côté design, l’appareil ne se différencie pas beaucoup du Note 8 présenté l’année précédente. Et côté fiche technique, on retrouve de nombreuses caractéristiques similaires à celles du S9+. Néanmoins, Samsung a apporté quelques nouveautés, dont la batterie (4 000 mAh).

Et ce n’est pas seulement sur son nouveau smartphone que le géant coréen a pensé à l’autonomie

La keynote de présentation du Galaxy Note 9 fut également l’occasion pour Samsung de présenter ses nouvelles montres Galaxy Watch.

Durant la présentation, Samsung a expliqué qu’il a ré-imaginé la partie électronique afin de penser à l’autonomie. De ce fait, avec une batterie de 472mAh, la Galaxy Watch 46mm revendique une autonomie de 80 heures en usage normal, ou de 168 heures en faible usage. La Galaxy Watch 42mm, quant à elle, aurait une autonomie de 45 heures en usage normal et de 120 heures en faible usage.

Etant donné que l’autonomie reste l’un des grands problèmes des montres connectées (avoir à recharger une montre tous les jours, ce n’est pas très pratique), l’autonomie des Galaxy Watch pourrait être l’un des principaux arguments de Samsung. A titre de comparaison, avec l’Apple Watch, Apple revendique une autonomie de 18 heures.

L’autonomie n’est pas la seule nouveauté sur les montres Galaxy Watch. Si la précédente montre de Samsung, la Gear S3, avait déjà une résistance à l’eau et à la poussière (IP68), les Galaxy Watch ont la certification 5ATM (donc, conçues pour la nage).

Et bien entendu, on a tous les capteurs nécessaires pour mesurer l’activité physique, ainsi qu’un module pour le paiement via Samsung Pay.

Dans un premier temps, Samsung prévoit de commercialiser des modèles Bluetooth (qui nécessitent un smartphone pour se connecter à internet). Mais la société compte également lancer des modèles LTE plus tard.

Le vrai problème des Galaxy Watch, c’est peut-être l’absence de certaines applications, étant donné que ces montres ne tournent pas sous Wear OS (qui donnerait accès au Play Store et à Google Assistant), mais sous Tizen OS.