Game of Thrones : Jon Snow présente ses excuses (non, c’est une blague…)

Alors que les fans essaient tant bien que mal d’oublier la dernière saison de Game of Thrones, un petit malin s’est amusé à créer une vidéo truquée de Jon Snow dans laquelle ce dernier présente ses excuses au public pour cette huitième saison catastrophique. Publiée il y a quelques heures, cette parodie a déjà été vue plus d’un million de fois.

« Je suis désolé, nous avons perdu votre temps »

Si la vidéo est vraiment convaincante, il s’agit toutefois d’un montage (deepfake) qui prête à l’acteur Kit Harington des mots qu’il n’a jamais prononcé. Ce dernier ne vivrait pas non plus très bien la fin de la fameuse série, et il serait actuellement en cure de désintoxication. Malgré les plaintes, HBO ne semble pas non plus avoir pris en compte les 1,6 million de signataires d’une pétition pour tourner une nouvelle saison.

Dans cette fausse vidéo, Jon Snow commence par ces quelques mots : « je suis désolé, nous avons perdu votre temps ». Il y a également une référence à Starbucks, qui ne va pas sans rappeler la tasse qui avait été oublié sur scène lors du tournage de l’épisode 4 de la saison 8.