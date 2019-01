Game of Thrones : le symbolisme du teaser à la loupe

Un teaser de Game of Thrones mérite toujours une analyse, d’autant plus lorsqu’il accompagne l’annonce de la date officielle de la saison 8 qui débutera donc le dimanche 14 avril aux Etats-Unis, soit le lundi 15 en France.

Une belle surprise ce 14 avril, puisque c’est une semaine plus tôt que la prévision optimiste du 21. Sachant qu’il n’y aura pas de semaine sans épisode, le sixième et dernier épisode de cette saison 8 et donc aussi de la série sera diffusé le lundi 20 mai en France.

Un teaser, mais pas un extrait de la saison 8 !

On doit la réalisation de ce teaser à David Nutter qui aura également assuré ce rôle sur les épisodes 1, 2 et 4 de cette dernière saison.

Si certains se posent la question, il est clair que cette séquence dans les cryptes de Winterfell ne sera pas dans la série, il s’agit uniquement d’un teaser tourné pour nous plonger dans l’ambiance de la saison et nous rappeler certains éléments essentiels.

Un teaser qui propose surtout des gens qui marchent, exactement comme à l’occasion de la saison 7, à la différence non négligeable qu’il s’agit ici uniquement de la famille Stark et qu’on retrouve une unité de lieu, les fameuses cryptes du château ancestral des Rois du Nord.

Jon, Lyanna et la plume

Tout commence avec Jon, alors qu’il avance dans les cryptes et passe à côté de la tombe et donc de la statue de Lyanna Stark. Il semble qu’il passe sans s’arrêter ni prêter attention, mais on entend alors ce que Lyanna avait demandé à Ned avant sa mort, dans la Tour de la Joie. « Tu dois le protéger ».

Le passage de Jon fait s’envoler la plume qui était posée sur la main de la statue et quand la plume touche le sol, Jon se retourne. Tout le symbolisme de cette plume est celui du mensonge qui entoure la mort de Lyanna et la vérité sur les origines de Jon.

Pour rappel, cette plume avait été déposée par Robert Baratheon lors du premier épisode de la série. Il s’agissait d’un gage de son amour éternel envers Lyanna, en présence de Ned qui savait pourtant qu’elle ne l’aimait pas en retour.

On avait revu cette plume en saison 5, ramassée et nettoyée par Sansa, alors qu’elle et Petyr Baelish avaient discuté auprès de la statue. Déjà, le dialogue permettait de laisser entendre qu’il y avait plus que l’histoire officielle selon laquelle Lyanna avait été enlevée et violée par Rhaegar Targaryen.

À cette occasion, les showrunners, Daniel Weiss et David Benioff, avaient évoqué cette décision de donner au personnage de Robert l’habitude d’apporter des plumes d’oiseaux exotiques à Lyanna.

Symbole de mensonge et de vérité

Pour le spectateur qui a suivi les visions de Bran, cette plume et surtout sa chute sont maintenant le symbole de la vérité sur les origines de Jon qui doit enfin éclater.

Jon se retourne comme s’il entendant la supplique de sa mère par-delà le temps et la mort, un signe que ce passé finira enfin par arriver jusqu’à lui, certainement pas l’intermédiaire de Bran, mais je reviendrai sur l’absence de ce dernier.

C’est dans un ordre qui pourrait simplement être celui de leur naissance, qu’on voit donc Jon, Sansa puis Arya qui avancent dans les couloirs souterrains des cryptes de Winterfell.

Les remords de Catelyn Stark

Quand Sansa passe la statue de sa mère Catelyn, on entend les regrets que celle-ci avait exprimé à Talisa, en supposant que tous les malheurs qui avaient frappé la famille Stak étaient liés à son incapacité à aimer un enfant sans mère, Jon, malgré la promesse qu’elle avait faite dans ses prières lorsqu’il était sur le point de succomber à la maladie durant son enfance.

Les cheveux roux de Sansa et sa coiffure du nord sont mises en lumière pour nous rappeler que c’est elle qui porte le plus distinctement l’héritage des Tully et aussi sans doute pour souligner qu’elle est la Lady de Winterfell.

Arya, l’orpheline

Elle tourne un peu la tête au passage devant la statue, tout le contraire d’Arya qui avance droit devant elle et ne passe devant aucune statue. On peut éventuellement y voir un signe de sa détermination à tracer son propre chemin sans plus regarder en arrière.

Et pourtant, c’est sur elle, Arya, que porte la caméra lorsqu’on entend les mots « enfant sans mère » dans la bouche de Catelyn, ce qui nous rappelle aussi le traumatisme pour Arya qui avait assisté à la mort de son père et approché de très près le château des jumeaux après celle de sa mère.

On revient ensuite à Jon pour le dernier fantôme du passé, celui de la statue de Ned Stark qui semble reprendre la phrase qui avait marqué sa séparation d’avec Jon dans le deuxième épisode de la série. « Tu n’as peut-être pas mon nom, mais tu es de mon sang. »

On se souvient qu’ensuite, Ned avait ajouté qu’à son retour, ils parleraient de la mère de Jon.

L’heure de la révélation approche

Chaque parole du passé fait donc référence à Jon et à ses origines, en soulignant aussi bien la vérité sur ses parents que le fait qu’il reste aussi un Stark par sa mère.

On savait déjà que ce sujet serait important pour cette dernière saison, du fait des implications émotionnelles et politiques, et ce teaser ne fait que le rappeler, puisqu’il faut aussi penser à tous les spectateurs qui ne sont pas obsédés par cette histoire et à qui un petit rappel des enjeux ne fait pas de mal.

Lorsque Sansa, Arya et Jon se rejoignent, on peut mentionner deux choses. D’une part l’ordre d’arrivée, qui semble correspondre à celui de leur retour à Winterfell depuis que Jon est parti rencontrer Daenerys.

Sansa est déjà sur place, Arya la rejoint, puis enfin Jon revient.

Porteur de lumière

Même s’il y a des bougies allumées le long de la galerie, je trouve intéressant que ce soit Jon qui porte la torche. Jon apporte la lumière. On pourrait y voir une subtile allusion à Lightbringer ou Illumination en version française, le nom de l’épée d’Azor Ahai, le héros mythique de la Longue Nuit.

C’est la première fois qu’on revoit Arya et Jon ensemble, mais leurs retrouvailles n’est pas du tout le sujet de ce teaser qui les amène à contempler les statues de leurs propres tombes.

L’étonnement et sans doute un peu d’effroi peut se lire sur leurs visages, puisqu’il n’est jamais facile de contempler l’idée de la mort et encore moins de la sienne.

L’âge des statues

Ce qui est intéressant quand on examine attentivement les visages des statues, c’est qu’elles semblent ne pas toute représenter leur modèle au même âge.

On a d’abord celle d’Arya qui semble la montrer plus âgée que maintenant, mais pas d’un âge avancé. Ensuite celle de Sansa qui ressemble plutôt bien à son apparence et âge actuel et enfin celle de Jon qui le montre bien plus âgé qu’il ne l’est pour le moment dans la série.

Les conclusions les plus simples seraient bien sûr que Jon serait le dernier à mourir, d’un grand âge, alors que Sansa serait la première à succomber, sans doute au cours de la dernière saison.

Personnellement, je ne me jetterai pas sur de telles conclusions, car un symbolisme aussi limpide semble totalement hors de propos quand on sait les efforts de l’équipe et d’HBO pour préserver les secrets du scénario de la conclusion de la série.

Voir Jon, Sansa et Arya réunis peut aussi faire penser à la phrase marquante de la saison 7 prononcée par Sansa en mémoire de ce que disait Ned, « The lone wolf dies, the pack survives ».

Comment expliquer l’absence de Bran ?

Evidemment, on s’interroge au sujet de l’absence notable de Bran. Son incapacité à marcher n’a rien à voir avec ce choix à mon avis, d’autant que cette séquence ne sera pas dans la saison et qu’il aurait pu être présent et marcher comme ses frères et sœurs.

Son absence peut s’expliquer par l’évolution du personnage qui disait lui-même qu’il n’est plus véritablement Brandon Stark. Avec ses pouvoirs et l’enseignement de la corneille aux trois yeux, il semble être passé à un stade différent, au-delà de toute considération familiale.

On peut aussi s’interroger sur la mort de Bran. En connaîtra-t-il vraiment une ou restera-t-il presque éternel, lié à un arbre, comme l’était le corps physique de son mentor ? Finalement, cette absence de Bran pourrait être un signe subtil indiquant son immortalité.

Les Marcheurs blancs arrivent

Le moment où tout bascule dans ce teaser, c’est évidemment lorsqu’un vent glacial vient souffler la torche de Jon, et qu’une brume avance vers eux, inexorable, glaçant au passage la fameuse plume restée au sol.

La torche soufflée, il est temps de la remplacer par l’épée. Mais quel plaisir de voir Jon et Arya dégainer côte à côte ! On constate d’ailleurs la présence de la fameuse dague d’acier valyrien à la ceinture d’Arya.

Ce brouillard, on le sait tous, est synonyme de l’arrivée des marcheurs blancs et même certainement du Roi de la Nuit en personne. Se pourrait-il que cette nouvelle arrivée ne change rien au fait qu’il s’agisse d’une réunion de famille entièrement dédiée aux Stark ?

Après tout, une théorie qui m’a toujours plu dit que le Roi de la Nuit est un Stark. Winterfell signifie la chute de l’hiver et on pourrait imaginer qu’un premier Roi de la Nuit aurait été vaincu, mais uniquement pour qu’un Stark vienne prendre sa place.

La nuit des morts-vivants de Winterfell ?

Pour continuer sur les théories, il semble clair que ce teaser joue volontairement avec une autre lorsqu’il met en scène l’avancée du brouillard qui passe les tombeaux de la famille Stark, un par un, lentement, mais sans moyen de l’empêcher.

En effet, certains ont déjà émis l’hypothèse que le Roi de la Nuit pourrait se faire relever les morts des cryptes lors de son assaut sur Winterfell, un assaut qui semble encore plus inévitable qu’auparavant après ce teaser.

Alors, est-il possible que les ancêtre Stark doivent obéir au Roi de la Nuit pour venir anéantir de l’intérieur les défenses du château, et bien je n’ai aucune certitude, mais j’aurais tendance à répondre par la négative.

Je pense que ces corps sont trop anciens et abîmés pour pouvoir être relevés par lui, sachant qu’on ne connaît pas même la portée exacte de son pouvoir d’animation et de contrôle des cadavres.

Dragon assoupi et théories dont on a soupé

Enfin, dernière théorie un peu tinfoil, ou chapeau d’aluminium si vous préférez, la fameuse histoire du dragon assoupi sous Winterfell.

Personnellement, je ne pense absolument pas que cela sera utilisé dans la série, ni dans les livres d’ailleurs, un peu gros pour arriver de nulle part en plein milieu de la dernière saison.

Après tout, peut-être que ces marcheurs blancs n’existent pas, que tout se passe dans la tête de Bran encore dans le coma et que ce brouillard n’est que celui des sources chaudes qui seraient sous le château… Rassurez-vous je déconne ! S’il y a bien une théorie insupportable, c’est bien le fameux et déprimant « mais tout ceci n’était qu’un rêve… » Ceci dit, les sources chaudes existent a priori, mais bon, c’est une autre histoire.