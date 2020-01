God of War : du jeu vidéo à la série ?

Après le succès de The Witcher sur Netflix ou Game of Thrones sur HBO, on peut sereinement dire que les adaptations d’un succès littéraire ou vidéoludique vers le petit écran ont un certain succès récemment. Game of Thrones a même eu un (mauvais) jeu vidéo. On se demande désormais quelle serait la prochaine franchise qui pourrait avoir droit à une adaptation sous la forme de série. Or, dans ce registre, God of War présente de sérieux arguments… mais aussi des handicaps.

God of War, une série divine ?

Les aventures de Kratos sont entrées dans le panthéon vidéoludique depuis un moment déjà. Qu’il s’agisse de l’histoire, du gameplay et bien sûr des graphiques, l’exploitation de la mythologie grecque s’est révélée être un vrai filon. Surtout, l’univers a prouvé sa capacité d’adaptation, avec un dernier épisode qui va lorgner du côté de la mythologie nordique.

Autant d’arguments qui incitent à penser qu’une adaptation ne serait pas une folie. Surtout, le projet a déjà été dans les cartons ces dernières années. Dave Bautista (Gardiens de la Galaxie) était même pressenti pour ce rôle XXL. Mais, le projet reste pour l’instant au point mort. L’un des arguments qui incitent à une sérieuse prudence est la dimension particulièrement violente de God of War. On pourrait croire que c’est un peu « too much ». Mais ceux qui ont vu la très bonne série Spartacus savent que ce n’est pas un frein à une très bonne adaptation.

Le dossier vient de rebondir grâce à une simple question posée sur Twitter. Celui qui a répondu est Cory Balrog. Son nom ne dira rien aux amateurs de cinéma. Mais, il occupe un rôle central dans la saga God of War. Or, il considère que le jeu qui mériterait une adaptation selon lui est bien sûr God of War. On peut bien sûr considérer qu’il n’est pas impartial. Mais cette prise de position pourrait bien inspirer les studios ou une plateforme de streaming à s’intéresser au sujet.