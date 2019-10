Google Assistant peut maintenant retrouver vos objets grâce aux balises Tile

Alors que les rumeurs et les fuites suggèrent le lancement imminent de l’Apple Tag, une balise Bluetooth développée par la firme de Cupertino, Google et Tile s’allient.

Pour rappel, Tile propose des balises Bluetooth pour permettre à ses utilisateurs de retrouver des objets égarés. Et en septembre, l’entreprise a annoncé un partenariat avec Google afin de faire en sorte que ces balises soient mieux intégrées aux services de Google, notamment à Google Assistant et aux enceintes Google Home.

Tile et Google Assistant se préparent à l’arrivée de l’Apple Tag

Aujourd’hui, ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles. « Vous pouvez maintenant utiliser votre Tile avec l’enceinte intelligente Google Home ! Demandez à Google Home de vous aider à : faire sonner votre Tile, faire sonner votre téléphone, apprendre le dernier endroit où votre Tile a été aperçu », lit-on sur le site de l’entreprise. Pour utiliser ces fonctionnalités, il suffit d’avoir l’application Google Home et l’application Google Assistant.

Une fois que la synchronisation est effectuée, il sera par exemple possible de demander à une enceinte Google Home : « Ok Google, demande à Tile de faire sonner mes Clés », « Ok Google, demande à Tile de trouver mon téléphone » ou encore « Ok Google, demande à Tile où se trouve mon portefeuille ».

Il est également à noter que récemment, Tile a musclé sa gamme de balises Bluetooth en proposant des versions améliorées des modèles existants et en lançant un sticker connecté que l’on peut coller à n’importe quel objet, ainsi qu’une balise en forme de carte bancaire pour les portefeuilles.