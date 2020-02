Google Chrome va bloquer les publicités vidéo les plus intrusives

Chaque année, Google gagne plusieurs dizaines de milliards de dollars grâce à la publicité en ligne. Pourtant, sur son navigateur Chrome, la firme de Mountain View a installé un bloqueur de publicités, qui est activé par défaut. Bien entendu, le but de la firme n’est pas de bloquer toutes les pubs, mais uniquement celles qui sont jugées intrusives.

Google estime en effet que si les gens installent des bloqueurs de publicités plus radicaux, qui empêchent tous les sites (ou presque) de gagner de l’argent, c’est surtout à cause de certaines publicités qui sont intrusives et inacceptables. Et si ces derniers sont bloqués par défaut sur son navigateur, les internautes seraient donc moins susceptibles d’installer des extensions comme Adblock Plus.

Pour savoir quelles publicités sont tolérées et lesquelles doivent être bloquées, Google s’appuie sur les critères de la Coalition for Better Ads. Ce groupement réunit des acteurs du web comme Google, Facebook, Microsoft, Criteo ou encore Outbrain.

Et récemment, la Coalition for Better Ads a publié de nouveaux critères concernant les publicités vidéo. Après avoir mené une étude, la coalition a conclu que sur les vidéos de moins de 8 minutes, les types publicités suivants sont jugés comme non acceptables :

Les publicités mid-roll qui interrompent la lecture (d’une vidéo de moins de 8 minutes)

Les publicités pre-roll d’une durée de plus de 31 secondes qui ne peuvent pas être ignorées après les 5 premières secondes

Les publicités graphiques non linéaires qui se situent au milieu du tiers d’une vidéo en cours de lecture ou qui représentent plus de 20% du contenu vidéo

De nouveaux critères qui seront pris en compte par le bloqueur de publicités de Google Chrome

Étant donné que ce sont les critères de la Coalition for Better Ads que Google utilise pour faire le tri entre les bonnes et les mauvaises publicités, Chrome va donc bientôt bloquer les types de publicités pour le format vidéo qui ont été inclus dans la liste noire de cette coalition.

Une annonce a d’ailleurs déjà été faite sur le blog de Chromium. « Suivant l’exemple de la Coalition, à compter du 5 août 2020, Chrome étendra ses protections utilisateur et cessera de diffuser toutes les annonces sur les sites dans tous les pays qui diffusent ces annonces perturbatrices à plusieurs reprises », lit-on dans le billet de la firme de Mountain View.

Google précise également que comme tous les sites qui affichent du contenu vidéo, YouTube fera l’objet d’un examen pour vérifier sa conformité avec la nouvelle norme. « Comme pour les normes Better Ads précédentes, nous mettrons à jour nos plans de produits sur toutes nos plateformes publicitaires, y compris YouTube, à la suite de cette norme, et tirerons parti de la recherche comme outil pour guider le développement de produits à l’avenir », indique Google.

Néanmoins, d’après un article de The Verge, il est possible que YouTube n’ait pas grand-chose à modifier, étant donné que le règlement de la plateforme semble déjà être conforme à ces nouvelles normes.