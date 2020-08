Google Chrome : cette fonctionnalité va vous encourager à utiliser la navigation privée plus souvent

La navigation privée est probablement l’une des fonctionnalités les plus utilisées sur les navigateurs. Celle-ci permet de ne pas laisser de traces d’une activité sur le navigateur, mais peut également aider à contourner certains paywalls.

Sur Chrome, le moyen le plus rapide d’accéder à la navigation privée est d’ouvrir le navigateur, puis d’utiliser le raccourci clavier Ctrl+Shift+N. Mais bientôt, si vous utilisez Windows, vous serez également en mesure de créer un raccourci vers la navigation privée sur votre bureau.

En effet, comme le rapporte le site 9to5Google, la firme de Mountain View est en train de développer cette nouvelle fonctionnalité pour la version Windows du navigateur. Le site a découvert cette nouveauté en fouillant dans le code de Google Chrome.

Et dans un premier temps, normalement, cette fonctionnalité sera d’abord proposée en tant d’expérimentation, et devra être activée sur chrome://flags. Mais une fois que celle-ci sera déployée, vous pourrez plus facilement ouvrir un onglet en navigation privée sur Google Chrome.

Une navigation privée qui ne protège pas totalement vos données

On rappelle que si l’utilisation de la navigation privée permet d’utiliser Chrome sans laisser de traces sur un navigateur, cette fonctionnalité n’empêche pas d’autres menaces pour votre vie privée. Cela est précisé dans une page support de Google.

Même lorsque vous utilisez la navigation privée, « un service ou un site Web, un moteur de recherche ou un fournisseur peuvent voir les éléments suivants :

Votre adresse IP, qui peut être utilisée pour déterminer votre position approximative

Votre activité lorsque vous utilisez un service Web

Votre identité si vous vous connectez à un service Web tel que Gmail »

Pour ajouter une couche de protection, vous pouvez cependant utiliser un VPN, que ce soit sur Windows ou sur d’autres systèmes d’exploitation. Certains sont particulièrement efficaces puisqu’ils appliquent une politique sans logs, qui consiste à ne pas enregistrer les journaux de connexion des utilisateurs.