Google Chrome se dote d’une version VR pour les casques Daydream

Google présente officiellement la version en réalité virtuelle de Google Chrome pour sa plateforme Daydream.

C’est officiel, Google Chrome a droit à sa version en réalité virtuelle. L’annonce a été faite lundi dans un billet de blog de la firme de Mountain View. « Chrome est conçu pour être accessible sur tous les types d’appareils et de plates-formes, quel que soit le système d’exploitation utilisé. Et aujourd’hui, nous lançons Chrome sur Google Daydream View et Lenovo Mirage Solo avec Daydream. Donc, si vous avez un de ces casques, vous pouvez lancer Chrome directement à partir de votre page d’accueil pour naviguer et interagir avec n’importe quelle page Web en VR », se réjouit Gordon Brander, Ingénieur UX de Chrome.

Chrome en réalité virtuelle

Sur un casque Daydream, Google Chrome propose plus ou moins les mêmes fonctionnalités que la version mobile. Cela inclut le mode privé, les marque-pages et la recherche vocale. Mais bien évidement, Google a dû faire quelques optimisations pour le format en réalité virtuelle. Par exemple, pour regarder des vidéos sur le web, la firme a créé un « mode cinéma » qui optimise le lecteur vidéo pour les casques de réalité virtuelle. Et l’idée est que grâce à cette compatibilité de Google Chrome, l’utilisateur pourra lire un article ou visiter une page sur son mobile, puis basculer rapidement en mode VR sur son casque Daydream.

S’il était déjà possible de consulter du contenu en réalité virtuelle sur Google Chrome, l’offre proposée jusqu’à présent n’était composée que d’expérimentations. Mais aujourd’hui, le navigateur se dote d’une option stable pour la navigation en réalité virtuelle.

Pour accéder à cette fonctionnalité, il suffit de mettre à jour l’application Chrome sur Android, sur un appareil compatible avec Daydream.

Google fait cette annonce alors que de son côté, Facebook a commencé à commercialiser son casque de réalité virtuelle abordable et tout en un, l’Oculus Go, il y a quelques mois.