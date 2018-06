Google développe une IA pour prédire le décès d’un patient

Google s’intéresse aussi à la médecine. Et l’une de ses IA est capable d’utiliser tout le dossier médical d’un patient afin de prédire son décès ou ses chances de sortie de l’hôpital.

Google investit beaucoup dans l’intelligence artificielle et si la firme de Mountain View a déjà montré comment ses avancées dans ce domaine peuvent améliorer ses smartphones et ses applications, celle-ci s’intéresse à d’autres domaines, comme la médecine.

Et parmi les travaux de Google dans le domaine médical, il y a une intelligence artificielle capable de donner les probabilité décès, de sortie ou de réadmission d’un patient à l’hôpital. Comment ? Comme sur les applications de Google, l’IA analyse des données médicales afin de tirer des conclusions. « Ces modèles ont surpassé les modèles prédictifs traditionnels et cliniquement utilisés dans tous les cas. Nous croyons que cette approche peut être utilisée pour créer des prédictions précises et évolutives pour divers scénarios cliniques », indique l’étude de la firme de Mountain View.

Un exemple concret : Google a utilisé ces modèles afin d’analyser les données d’une personne atteinte de cancer du sein métastatique. Le lendemain de son admission, l’IA a révélé que celle-ci avait 19,9 % de chances de décès à l’hôpital (en analysant 175 639 données différentes). L’hôpital estimait cette probabilité à 9,3 %. Moins de deux semaines après, le patient est décédé.

La différence entre la méthode de Google et les méthodes traditionnelles ?

Ces dernières se concentrent sur une partie du dossier médical tandis que l’IA de Google utilise toutes les informations disponibles.

« La construction de modèles statistiques prédictifs nécessite généralement l’extraction de variables prédites conservées à partir de données EHR (ndlr, données médicales) normalisées, un processus laborieux qui ignore la grande majorité des informations dans le dossier de chaque patient », explique l’étude. L’approche de Google, quant à elle, tient compte de tout le dossier.

Avec l’IA, la manière dont les données sont exploitées changent. Par exemple, il y a quelques jours, nous évoquions une IA développée au MIT capable de détecter des personnes et des mouvements derrière un mur, simplement en interprétant les ondes (similaires à celles du WiFi) qui sont renvoyées par le corps humain. Si des études sur l’utilisation de ces reflets d’ondes ont déjà été menés, l’IA permet d’avoir une précision incomparable à partir des mêmes informations.

