Google en dit un peu plus sur les revenus des produits « Made by Google »

Autrefois, Google se focalisait principalement sur les services, les logiciels et la publicité. Mais actuellement, ce n’est plus le cas puisque la firme de Mountain View propose tout un écosystème de harware « Made by Google » allant des smartphones Pixel aux enceintes connectées, sans oublier ses dongles Chromecast et ses produits domotiques Nest.

Mais si Google a fait de très gros investissements pour muscler sa division hardware (comme l’acquisition de Fitbit à 2,1 milliards de dollars), on ne sait toujours pas combien de smartphones Pixel, d’enceintes Google Home ou d’appareils Nest sont vendus chaque trimestre.

Aujourd’hui, on sait que la division hardware pèse plusieurs milliards de dolllars

Cependant, cette semaine, lors de l’annonce de ses résultats pour le quatrième trimestre, Google a décidé d’en dire un peu plus sur sa division hardware.

Comme le rapporte 9to5Google, voici ce qu’a déclaré un responsable de Google lors de l’annonce de ses résultats trimestriels : « Nous avons investi massivement dans le développement de nos capacités en ingénierie matérielle, ainsi que dans le développement de chaînes d’approvisionnement et de distribution physique, et nous avons créé une entreprise générant des revenus de plusieurs milliards de dollars au cours des trois dernières années. »

En substance, Google semble toujours optimiste en ce qui concerne cette division, même si les ventes, par exemple pour le Pixel 4, ne sont pas toujours excellentes. Et surtout, la firme souligne que cette division génère déjà plusieurs milliards de dollars.

D’ailleurs, avec l’acquisition de Fitbit, Google continuera à augmenter ses capacités, ce qui, d’après le même responsable, « fera progresser la vision de l’informatique ambiante pour l’écosystème Android ».

Depuis sa création, le Play Store a versé 80 milliards de dollars aux développeurs

Les résultats de Google pour le dernier trimestre 2019 ont permis d’en savoir plus sur les revenus de la firme. Par exemple, jusqu’à maintenant, on ignorait les revenus que YouTube génère grâce à la publicité. Mais lors de l’annonce de ces derniers résultats, Google a indiqué que sa plateforme de streaming vidéo a généré 15,5 milliards de dollars en 2019.

Et en ce qui concerne le Play Store, la firme de Mountain View a révélé le montant que celle-ci a versé aux développeurs d’apps depuis la création de la boutique : 80 milliards de dollars.