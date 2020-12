Google et ESET poursuivent leurs collaborations pour vous protéger des malwares

Google Chrome inclut un ensemble de fonctionnalités de sécurité qui vous protègent contre les menaces en ligne. Et parmi ces fonctionnalités, il y a Chrome Cleanup, qui détecte et supprime les logiciels malveillants qu’on vous a fait télécharger à votre insu.

Pour améliorer cet outil, en 2017, Google a décidé de collaborer avec ESET, l’un des principaux développeurs de logiciels antivirus. Sur la version Windows de Chrome, c’est le moteur de détection d’ESET qui est utilisé pour trouver les logiciels malveillants à supprimer.

Google et ESET continueront à travailler ensemble pour protéger les utilisateurs de Chrome

Et visiblement, les deux parties ont été satisfaites de cette coopération, puisque dans un communiqué, ESET annonce qu’il va continuer ce partenariat. « La technologie primée d’ESET est utilisée par Google pour analyser, identifier et supprimer les logiciels indésirables rencontrés par les utilisateurs de Chrome pour Windows. L’extension de la coopération sur Chrome Cleanup, qui fait partie de la fonction de navigation sécurisée de Chrome, poursuit l’étroite collaboration entre le navigateur le plus populaire au monde et la technologie du principal fournisseur de sécurité informatique basé dans l’UE », peut-on lire dans ce communiqué.

Chrome n’est pas le seul produit sur lequel Google collabore avec ESET. Ce dernier travaille également avec la firme de Mountain View pour la sécurité de la boutique Google Play Store, en tant que partenaire au sein de l’App Defense Alliance. Et l’entreprise européenne fait partie des partenaires de Chromnicle, un produit de Google Cloud axé sur la cybersécurité.

« Nous sommes fiers de nous associer à Google pour aider les utilisateurs de Chrome à profiter d’une technologie plus sûre », a déclaré Juraj Malcho, directeur de la technologie chez ESET. « La collaboration continue avec Google et Chrome Cleanup démontre l’importance que les deux sociétés accordent à la sécurité des utilisateurs. Chrome étant le navigateur de choix pour la plupart des utilisateurs de Windows, la technologie et les ingénieurs d’ESET offrent une protection de première ligne. »

Sinon, on rappelle que le nettoyage proposé par Google Chrome, et qui est propulsé par les technologies d’ESET sur Windows, fait partie d’un ensemble de fonctionnalités de sécurité appelée Safe Brwosing que Google ne cesse de muscler. Il y a sept mois, Chrome s’est par exemple doté d’un certain nombre de nouveautés liées à la sécurité, dont une fonctionnalité qui vous prévient lorsque l’un des mots de passe enregistrés dans le navigateur a été compromis.