Google et Jio vont développer une version d’Android pour les smartphones low cost

Depuis quelques mois, les médias tech ne cessent de parler de la société Jio Platforms, un opérateur qui propose également des services en ligne, en Inde. En effet, au mois d’avril, Facebook a décidé d’investir 5,7 milliards de dollars dans cette entreprise, qui compte aujourd’hui 400 millions d’utilisateurs. En plus de détenir des parts sur Jio Platforms, Facebook souhaite également collaborer avec cette entreprise sur certains projets concernant le commerce en ligne.

Et après Facebook, c’est Google qui sort son chéquier. En effet, la firme de Mountain View vient d’annoncer un investissement de 4,5 milliards de dollars, ce qui permettra à celui-ci de détenir une part de 7,73 % sur Jio Platforms. Et en investissant avec cet opérateur indien, Google compte aussi participer l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones (Android) en Inde. Alors que Google propose déjà Android Go pour les smartphones low cost, celui-ci va collaborer avec Jio pour développer un smartphone abordable ainsi qu’une optimisation d’Android.

« Google et Jio Platforms ont conclu un accord commercial pour développer conjointement un smartphone d’entrée de gamme abordable avec des optimisations pour le système d’exploitation Android et le Play Store. Ensemble, nous sommes ravis de repenser, de fond en comble, comment des millions d’utilisateurs en Inde peuvent devenir propriétaires de smartphones. Cet effort ouvrira de nouvelles opportunités, alimentera davantage l’écosystème dynamique des applications et stimulera l’innovation pour stimuler la croissance de la nouvelle économie indienne », indique la firme de Mountain View. Le site TechCrunch indique de son côté que les appareils développés par Google et Jio seraient compatibles avec la 5G.

L’Inde intéresse beaucoup les géants du numérique

En substance, en investissant dans Jio, Google participe à l’augmentation du nombre d’internautes dans le pays. Mais la firme va également faire en sorte que des smartphones abordables soient disponibles pour les Indiens. Et si l’annonce ne concerne que l’Inde, Google évoque déjà des impacts à long terme sur le marché des smartphones dans le monde. « Nous voulons travailler avec Jio et d’autres leaders de l’écosystème local pour nous assurer que les smartphones, ainsi que les applications et les services du Play Store, sont à la portée de beaucoup plus d’Indiens à travers le pays. Et nous pensons que le rythme de l’innovation indienne signifie que les expériences que nous créons pour l’Inde peuvent finalement être étendues au reste du monde », indique Google.

En début de semaine, celui-ci avait aussi annoncé un fonds de 10 milliards de dollars pour accélérer la transformation numérique en Inde. Dans l’annonce de ce fonds, Sundar Pichai, le CEO de Google, avait expliqué que quand l’entreprise développe des produits pour l’Inde, cela aide la firme à mieux développer des produits pour d’autres pays.

Sinon, on notera que d’autres sociétés américaines ont déjà investi dans Jio Platforme, pour ne citer que Qualcomm et Intel.