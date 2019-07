Google Fast Pair : du nouveau pour les écouteurs Bluetooth type earbuds

Du nouveau pour Google Fast Pair

Il y a quelques (longs) mois déjà, Google facilitait l’appairage des écouteurs Bluetooth sur Android avec sa fonction Fast Pair. Une technologie qui fusionne le Bluetooth Low Energy et Google Nearby, de manière à permettre à l’utilisateur d’appairer en une fraction de seconde son casque Bluetooth fraîchement acquis à son smartphone.

Aujourd’hui, Google annonce quelques nouveautés à venir pour ce même Fast Pair. Le géant américain promet ainsi de nouvelles fonctions « True Wireless », avec notamment la possibilité d’afficher le niveau de batterie de chaque écouteur, mais aussi de l’étui de recharge qui les accompagne. Le tout sera accessible très aisément, directement depuis le volet de notifications du smartphone.

Ce n’est pas tout, puisque Fast Pair prendra également en charge la fonction Find My Device. De cette manière, l’utilisateur qui a égaré un earbud (ou les deux), pourra visionner sur son smartphone ou via le web, le dernier lieu où ces derniers ont été utilisés. Il pourra également désactiver un earbud à distance, ou encore les faire « sonner », pour les localiser si ces derniers sont à portée de Bluetooth.

Du nouveau avec Android Q

Avec Android Q, les appareils compatibles Fast Pair disposeront également d’un nouveau volet d’options, qui centralisera toutes les possibilités offertes par le système. Cela permettra non seulement de visualiser le niveau de batterie, mais aussi de configurer le Find My Device, sans oublier Google Assistant et les notifications, ainsi qu’un égaliseur… Toutes les informations concernant le futur Android Q sont à retrouver à cette adresse.

Google a également profité de l’occasion pour annoncer la compatibilité de nouveaux casques/enceintes Bluetooth avec sa fonction Fast Pair. Cela sera le cas notamment des Anker Spirit Pro GVA et SoundCore Flare+, mais aussi de divers modèles Live signés JBL, des Jaybird Tarah, ainsi que de la gamme LG SL et PL.