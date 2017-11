Google Home peut aussi servir d’interphone

Ne dite plus « A table !», dite « Ok, Google ». La nouvelle fonctionnalité de Google Home permet de s’en servir comme d’un interphone.

Les appareils Google Home pourront également servir d’interphone. Dans la maison, cela évitera de crier lorsque c’est l’heure de manger ou pour réveiller quelqu’un. Google vient d’annoncer la disponibilité de cette fonctionnalité en anglais, mais elle devrait également arriver pour d’autres langues, plus tard.

Sur un appareil équipé de Google Assistant ou un smartphone, il suffira d’utiliser la commande vocale « Ok Google, broadcast (ndlr, pour la version anglaise)» + le message, et celui-ci sera diffusé sur tous les haut-parleurs Google Home de la maison.

On pourra par exemple utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour appeler les gens quand il est temps de dîner. Mais l’utilisateur ne doit pas forcément être dans la même maison pour utiliser cette fonctionnalité. Tant que son compte est connecté aux haut-parleurs connectés, un utilisateur pourra diffuser un message, même à distance. Ainsi, Google imagine que la fonctionnalité pourra par exemple être utilisée en quittant le bureau pour prévenir qu’on est en route pour rentrer.

Présenté aux Etats-Unis en mai 2016, le haut-parleur connecté Google Home est arrivé dans l’Hexagone en août 2017. La firme de Mountain View a aussi récemment présenté un modèle mini, plus discret et moins cher. Et d’autres marques proposent déjà des produits similaires, avec la même technologie fournie par Google.