Google lance enfin son concurrent d’AirDrop

Cela fait des mois que les médias évoquent régulièrement le développement par Google d’un service similaire à AirDrop sur l’iPhone. Et aujourd’hui, cette fonctionnalité est enfin disponible. Appelée « Nearby Share », celle-ci fonctionne exactement comme AirDrop.

« Lorsque vous souhaitez simplement partager rapidement quelque chose avec un ami ou une personne à proximité, il peut être difficile d’ouvrir vos messages, de trouver un contact, puis de trouver le fichier que vous souhaitez joindre », explique Daniel Marcos Schwaycer, product manager. « Nearby Share vous permet de réduire ce temps avec de simples touches et de voir une liste d’appareils à proximité avec lesquels vous pouvez partager du contenu. »

Une fois que vous avez choisi l’appareil vers lequel vous souhaitez faire le transfert de fichier, vous procédez à l’envoi.

Le destinataire reçoit une notification sur laquelle elle doit accepter ce transfert. Puis, Nearby Share se charge de trouver le moyen le plus approprié d’envoyer ce fichier, que ce soit via Bluetooth, WebRTC ou Wifi.

Enfin, un vrai équivalent d’AirDrop ?

En ce qui concerne la vie privée, Google précise que cette fonctionnalité permet d’envoyer ou de recevoir des fichiers de manière anonyme (pour ceux qui auraient peur d’envoyer des informations sur les contacts). De plus, il est possible de régler la visibilité du smartphone dans les paramètres de confidentialité.

Et le plus intéressant est que Nearby Sharing ne sera pas disponible que sur les appareils sous Android 11, dans la version stable sortira dans quelques mois. La fonctionnalité peut être prise en charge par les smartphones qui tournent sous Android 6.0 ou une version plus récente du système d’exploitation.

Mais malheureusement, Google n’annonce encore le déploiement de cette nouveauté d’Android que pour des modèles Pixel et Samsung. « Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour intégrer Nearby Sharing à davantage de smartphones de l’écosystème Android au cours des prochaines semaines », assure néanmoins Daniel Marcos Schwaycer.

La fonctionnalité arrivera aussi sur les ordinateurs Chromebooks et des rumeurs suggèrent même que Google pourrait intégrer Nearby Sharing au navigateur Google Chrome. Cela permettrait de faire des transferts de fichiers facilement entre des smartphones et des PC qui utilisent ce navigateur.

Sinon, on notera que Nearby Sharing pourrait coexister avec d’autres systèmes de transfert de fichiers qui existent déjà sur l’écosystème Android. Par exemple, en 2019, les constructeurs Xiaomi, Oppo et Vivo ont lancé une fonctionnalité similaire prise en charge par les modèles de ces trois marques.