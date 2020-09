Google lance un nouveau kit de conférence baptisé Meet Series One

Depuis le début de la crise sanitaire, le télétravail et la visioconférence ont connu une hausse exponentielle de leurs usages. Et pour cause, de nombreuses personnes ont été dans l’obligation de travailler depuis chez elles —sachant qu’une grande partie continuera à le faire dans certaines entreprises comme Facebook ou Google.

Pour permettre à ces personnes de travailler facilement depuis leur domicile, Google a dévoilé une nouvelle solution hardware dédiée à son outil Meet —qu’il met en avant depuis quelques mois pour concurrencer l’émergence de Zoom. Baptisé Meet Series One, elle comprend plusieurs appareils aux usages différents.

Caméra, barre de son et autre

Dans la Meet Series One, on retrouve un total de 5 appareils, dont certains ont été boostés à l’intelligence artificielle. Parmi ceux-ci, Google a dévoilé deux nouvelles caméras, à l’exemple d’une Smart Camera XL dotée d’un capteur de 20,3 Mpx et d’un zoom optique 4,3x. Elle permet de zoomer automatiquement afin de cadrer la personne présente devant l’écran, mais aussi d’assurer le cadrage nécessaire si un autre utilisateur se joint au premier plan. De cette façon, tout le monde est visible. La caméra de base ne dispose pas de zoom optique et se destine plutôt à des usages dans des petites pièces.

Google présente également une barre de son dotée de huit microphones à faisceau ainsi qu’une bonne dose d’intelligence artificielle. Cette dernière offre l’isolation vocale et l’annulation du bruit multicanal, soit la possibilité de supprimer tous les sons indésirables, que ce soit la frappe au clavier, les vibrations du téléphone ou encore le bruit des emballages. Esthétiquement, on retrouve certaines caractéristiques propres au design du Google Home Max. À cela, il est possible d’ajouter des barres de son supplémentaires dans le cas où les pièces sont plus grandes.

Le reste du kit de Google dédié à Meet comprend un contrôleur tactile représenté par une tablette de 10,1 pouces (1 280 x 800 px) et une télécommande pour gérer les appels vidéo. Le dernier appareil est un ordinateur qui se charge du traitement des informations et des appels.

Google propose une version de base de Meet Series One à partir de 2 699 dollars —pour les petites pièces (jusqu’à six personnes). Les deux autres versions adaptées aux pièces moyennes (6 à 10 personnes) et grandes (plus de 10 personnes) reviennent respectivement à 2 999 dollars et 3 999 dollars.