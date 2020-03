Google : le concurrent d’Apple News+ se précise pour la France

De plus en plus d’informations suggèrent que Google est en train de développer un service qui lui permettrait de contrer l’offre d’Apple News+.

Il y a deux semaines, nous relayions un article du Wall Street Journal qui indiquait que Google est en train de négocier avec des médias pour utiliser leurs contenus.

Actuellement, Google et Google News ne font qu’afficher des extraits d’articles. Lorsqu’on trouve le lien d’un article intéressant, on clique dessus et on lit le contenu sur le site ou l’application du média. Mais Google voudrait aller plus loin dans sa collaboration avec la presse.

Aujourd’hui, un article du Monde corrobore les informations du Wall Street Journal. D’après un article publié cette semaine, Google aurait proposé à des journaux français de rémunérer ceux-ci pour que leurs articles apparaissent dans un produit dédié aux médias.

La firme de Mountain View serait intéressée par les contenus de médias tels que Le Figaro, Les Echos, Le Parisien et le Monde, mais aussi Ouest-France.

Et pour convaincre les éditeurs, Google pourrait payer entre 100 000 et 1 million de dollars par an, en contrepartie du droit d’utiliser leurs articles.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas encore officielles, et doivent donc être considérées avec prudence.

Vers une amélioration des relations entre Google et la presse ?

Si Google parvient à négocier avec les principaux médias pour faire apparaître leurs articles sur ses sites ou applications, cela permettrait à la firme de Mountain View de créer un concurrent du service Apple News+.

Considéré comme une sorte de Netflix de la presse, cet abonnement proposé par Apple permet de lire des contenus de presse en ligne et de magazines, en contrepartie d’un abonnement mensuel.

Mais via ces nouveaux partenariats, Google pourrait aussi améliorer ses relations avec la presse en Europe, en offrant à celle-ci une nouvelle façon de générer des revenus.

Pour rappel, depuis l’adoption de la directive sur le droit d’auteur, un « droit voisin » permet aux éditeurs de presse de taxer les moteurs de recherche qui utilisent leurs extraits. Mais Google ne semble pas vraiment enclin à rémunérer les médias pour utiliser ces extraits, alors qu’il envoie déjà du trafic via son moteur de recherche.