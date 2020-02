Google : un concurrent d’Apple News+ serait dans les tuyaux

En 2019, Apple a créé la surprise en dévoilant une série de nouveaux services destinés à diversifier les sources de revenus de la firme. En plus d’Apple Music, d’Apple TV+ et d’Apple Arcade, Apple propose désormais aussi un abonnement pour suivre l’actualité : Apple News +. En contrepartie d’un abonnement mensuel, Apple News+ permet d’accéder à des contenus premium de magazines ou bien à des articles de presse en ligne sans publicités. Pour le moment, on ne sait pas exactement combien ce service compte d’utilisateurs.

Mais visiblement, Google projette de créer une offre concurrente. Pour le moment, la firme de Mountain View n’a encore rien officialisé. Mais d’après un article récemment publié par le Wall Street Journal, Google serait actuellement en train de discuter du projet avec des organes de presse.

Aujourd’hui, Google permet aux sites d’actualité de gagner de l’argent en envoyant du trafic depuis son moteur de recherche et depuis Google News. La firme propose également des services pour monétiser les sites web avec des publicités. Et quelques partenariats avec les médias ont également été annoncés. Mais Google News n’a pas vocation à rémunérer directement les éditeurs de sites web. D’ailleurs, il s’agit actuellement d’une source de tension entre Google et les médias en Europe puisque depuis l’adoption de la directive sur le droit d’auteur, un « droit voisin » permet aux éditeurs de presse de taxer les moteurs de recherche qui utilisent leurs extraits. Mais en France, par exemple, Google préfèrerait ne pas afficher ces extraits, plutôt que de payer les médias.

La situation pourrait évoluer avec un nouveau produit similaire à Apple News+

D’après le site Engadget, dans le cadre de ses discussions avec la presse, Google s’adresserait surtout avec des médias européens, dont des groupes français.

Pour le moment, de nombreux détails concernant ce nouveau projet ne sont pas encore connus. Mais d’après cette nouvelle rumeur, Google pourrait négocier des droits de licence avec les éditeurs afin que leurs contenus puissent être utilisés sur un nouveau produit de la firme de Mountain View (on ne sait pas si ce produit pourrait être gratuit ou payant).

Le plus important est que si Google lance un produit similaire à Apple News+, cela permettrait aux médias d’avoir une nouvelle source de revenus, et potentiellement apaiser les tensions autour de l’application de l’article 11 de la directive sur le droit d’auteur.