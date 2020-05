Google : le Pixel 4a moins cher que l’iPhone SE (avec deux fois plus de stockage) ?

Google Pixel 4a vs Apple iPhone SE !

Disponible depuis quelques jours maintenant, le nouvel iPhone SE d’Apple constitue le nouveau smartphone entrée de gamme de la marque américaine. Proposé à 399$ aux Etats-Unis (et à 489 euros en France), cet iPhone 8 revisité profite notamment de la surpuissante puce A13 Bionic, la même qui anime les iPhone 11.

Du côté de chez Google, on prépare la riposte, avec un certain Pixel 4a. En effet, parallèlement aux Pixel 4 et Pixel 4 XL lancés en fin d’année dernière, Google va propose un smartphone intermédiaire, un peu moins abouti techniquement, mais aussi beaucoup plus abordable. Un Pixel 4a qui devrait arriver en boutiques dans le courant du mois de juin.

A partir de 299$ le Pixel 4a ?

Il y a quelques jours, des rumeurs évoquaient un tarif de 399$ pour le prochain smartphone Google, soit un prix équivalent à celui de l’iPhone SE. Toutefois, selon 9to5mac, le Pixel 4a pourrait être bien plus abordable que le smartphone Apple, puisque de nouvelles rumeurs évoquent un tarif de 349$ pour la version 128 Go… et 299$ seulement pour la déclinaison 64 Go.

Un prix très agressif qui devrait convaincre de nombreux acheteurs, puisque malgré son côté « light », la gamme « Pixel a » de Google reste très aboutie techniquement, notamment au niveau de sa section photo. Concernant ce Pixel 4a, on devrait retrouver un smartphone doté d’un écran OLED de 5,8″, doté d’un petit poinçon, sans oublier une section photo composée d’un seul module de 12 mégapixels.

Il est fort probable que Google profite de son « Android 11 Beta Launch Show » le 3 juin prochain pour officialiser ce Pixel 4a, avec une commercialisation qui pourrait avoir lieu dans la foulée. Reste à savoir maintenant si ce nouveau smartphone signé Google sera bel et bien affiché à partir de 299$, ce qui serait une (bonne) surprise. Affaire à suivre donc.