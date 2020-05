Le Pixel 4a ne sortirait pas ce mois de mai, mais au mois de juin

S’il n’y avait pas la pandémie, la conférence Google I/O de Google aurait eu lieu ce mois de mai et la firme de Mountain View aurait certainement profité de cet événement annuel pour dévoiler son nouveau smartphone milieu de gamme : le Pixel 4a. Mais comme nous l’évoquions dans un précédent article, cet événement, comme tant d’autres, a été annulé à cause du COVID-19. Néanmoins, certains espéraient encore que Google dévoile le Pixel 4a ce mois de mai, même s’il n’y a pas de conférence Google I/O.

Malheureusement, cela est de plus en plus improbable. En effet, d’après le site Android Authority, une nouvelle fuite publiée par le site allemand Cashys Blog (qui aurait découvert des informations sur une base de données de l’opérateur Vodaphone), le Pixel 4a sortirait le 5 juin.

Cette date suggère que Google pourrait présenter son nouveau smartphone milieu de gamme durant l’événement de présentation de la beta publique d’Android 11. En effet, étant donné que la conférence Google I/O a été annulée, Google prévoit de dévoiler les nouveautés de son système d’exploitation mobile durant un événement en ligne, le 3 juin.

« Bien que les circonstances nous empêchent de nous réunir en personne à Shoreline Amphitheatre pour Google I / O, notre conférence annuelle des développeurs, nous organisons un événement en ligne où nous pouvons partager avec vous tout le meilleur des nouveautés d’Android. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour # Android11: The Beta Launch Show, votre opportunité de découvrir les nouveautés d’Android auprès des personnes qui ont construit Android », lit-on dans l’annonce officielle. Et visiblement, un nouveau smartphone milieu de gamme pourrait faire partie des nouveautés que Google réserve pour cet événement.

Un concurrent de l’iPhone SE et du OnePlus Z ?

Le marché des smartphones milieu de gamme sera particulièrement intéressant cette année puisqu’Apple a décidé de sortir un successeur de l’iPhone SE. Il s’agit d’un appareil compact et abordable (plus abordable que l’iPhone 11), avec une fiche technique générale modeste. Néanmoins, l’appareil est propulsé par le même processeur A13 Bionic que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. Apple espère que les performances de ce processeur haut de gamme inciteront des utilisateurs d’Android à basculer vers iOS.

Mais en plus de l’iPhone SE, le Pixel 4a pourrait également faire face à un autre concurrent : le OnePlus Z. Alors que OnePlus a déjà officialisé le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, des rumeurs suggèrent que le constructeur pourrait aussi sortir un modèle milieu de gamme appelé « OnePlus Z ».