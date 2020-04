Google Meet permet d’afficher 16 participants à l’écran durant les visioconférences et s’intègre à Gmail

Depuis le début de la pandémie, les applications de visioconférences sont devenues des outils essentiels pour le télétravail, l’enseignement à distance, ainsi que pour rester en contact avec les proches. Et à l’instar des services comme Microsoft Teams, Zoom, ou encore Houseparty, Google Meet est aussi devenu très populaire depuis le début de la crise.

Il y a une semaine, nous vous expliquions que l’application de visioconférence de Google compte actuellement de millions de nouveaux utilisateurs par jour. Et cette semaine, la firme de Mountain View décide d’introduire de nouvelles fonctionnalités, visiblement pour continuer sur cette lancée, et aussi pour faire face aux concurrents.

Comme le rapportent nos confrères de The Verge, Google a décidé de permettre à ses utilisateurs d’afficher plus de participants à une conférence en même temps sur l’écran. Bientôt, il sera possible d’afficher jusqu’à 16 participants, via une vue en gallérie sur Google Meet.

Il semblerait que cette fonctionnalité vise à contrer Zoom, dont l’un des avantages est que ce service permet d’afficher 49 personnes en même temps sur l’écran, durant une visioconférence. Pour rappel, peu connue du grand public il y a quelques mois, Zoom compte aujourd’hui plus de 200 millions d’utilisateurs actifs par jour. Mais Zoom est souvent considérée comme peu sécurisée, même si son dirigeant a déjà annoncé le gel du développement de nouvelles fonctionnalités afin de permettre aux employés de se focaliser sur la sécurité et la confidentialité.

Une intégration avec Gmail pour atteindre plus d’utilisateurs

En plus de cette augmentation du nombre de participants que l’on peut afficher durant les appels vidéo, Google Meet s’intègre également à Gmail. Gmail est de loin le service le plus populaire de la suite de productivité de Google. Et en intégrant Meet à celui-ci, la firme vise certainement à encourager plus d’utilisateurs de ses services à opter pour Google Meet pour les visioconférences.

« Avec de plus en plus de personnes travaillant et apprenant à domicile, nous voulons faciliter les connexions et faire avancer les choses. Avec Meet in Gmail, vous pouvez facilement démarrer ou rejoindre une réunion en quelques secondes. Notre objectif est de vous aider à suivre le déroulement de la journée, en basculant de manière transparente entre les réunions par e-mail et vidéo, quelle que soit la forme de communication dont vous avez besoin », lit-on dans un billet de blog de Google. La fonctionnalité sera disponible pour les clients G Suite et si dans un premier temps, celle-ci ne sera proposée que sur la version web, une intégration sur l’application mobile est aussi prévue.