Google Messages, bientôt aussi sécurisé que WhatsApp et Telegram ?

Petit à petit, Google Messages se dote de nouvelles fonctionnalités afin que l’app soit en mesure de rivaliser avec les services comme WhatsApp, Messenger, ou encore Telegram. Cette application est l’application qui gère par défaut les SMS sur de nombreux smartphones Android.

Et pour que cette application devienne un concurrent des services de messagerie instantanée, Google a décidé de prendre en charge la technologie RCS sur Google Messages. Le RCS ou Rich Communication Services est une sorte de version améliorée des SMS. Il s’agit d’un projet de la GSM Association, mais dont Google est actuellement l’un des plus fervents ambassadeurs.

D’ailleurs, alors que certains opérateurs semblent hésiter à adopter cette technologie, Google a décidé de prendre les choses en main en proposant la technologie RCS aux utilisateurs de Google Messages via ses propres serveurs. En effet, après l’échec de Hangouts et d’Allo, c’est désormais sur cette application que Google mise dans le domaine de la messagerie.

Et si Google Messages propose déjà les mêmes fonctionnalités que les services de messagerie instantanée classiques grâce au RCS, cette application a encore une grosse faille : l’absence de chiffrement. Mais Google est déjà en train de remédier à cela.

Récemment, la firme de Mountain View a annoncé qu’il développe un système de chiffrement de bout en bout pour Google Messages. Comme sur WhatsApp ou Telegram, ce type de chiffrement rend les messages illisibles lors du transport entre l’appareil de l’auteur et celui du destinataire.

Et aujourd’hui, nous apprenons que Google a déjà débuté le test en beta de cette nouvelle fonctionnalité. Cela montre que la mise en place du chiffrement de bout en bout sur Google Messages avance bien, et nous permet en même temps d’avoir un aperçu sur le fonctionnement.

Comme le note le site 9to5Google, pour le moment, ce chiffrement n’est disponible que pour les conversations entre deux personnes. De plus, sur la beta, le chiffrement de bout en bout serait activé par défaut et il n’y aurait même pas d’option pour désactiver celui-ci, ce qui est une bonne chose concernant la confidentialité.

Cependant, le chiffrement ne fonctionne que si les deux personnes qui discutent ont installé la beta de Google Messages, et si ceux-ci ont déjà activé le RCS sur cette app (mais n’utilise pas les SMS à l’ancienne). En tout cas, lorsque les conversations sont chiffrées, Google le fait savoir grâce à une petite icône de verrou. Ce symbole sera placé près du bouton d’envoi, au début d’une conversation et près des horodatages.

#Google #Messages starts rolling out end-to-end encryption for some beta users#Android pic.twitter.com/icgNdVBjKG

— Mustafa Sanaul (@imustafasanaul) December 8, 2020