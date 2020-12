Google Messages : une nouvelle fonctionnalité permet de programmer les textos

Google a toujours voulu avoir une plateforme de messagerie populaire. Et après avoir tenté sa chance avec Google Talk, Hangouts, ou encore Google Allo, c’est désormais sur l’application Messages, qui gère les SMS sur la plupart des smartphones Android, que la firme de Mountain View mise.

Plus précisément, Google compte faire de cette application une plateforme de messagerie majeure grâce au protocole RCS (ou Rich Communication Services), qui est une version améliorée des SMS. En effet, grâce au RCS, il est possible de profiter de certaines fonctionnalités qu’on n’a pas sur les SMS traditionnels.

Ce protocole fonctionne un peu comme le service iMessages d’Apple. Et aujourd’hui, Google fait partie des principaux ambassadeurs de cette nouvelle technologie. D’ailleurs, actuellement, Google propose déjà le RCS sur l’application Messages en utilisant ses serveurs, lorsque la technologie n’est pas prise en charge par les opérateurs.

De plus, petit à petit, la firme propose également de nouvelles fonctionnalités afin que l’expérience utilisateur soit comparable à celle des services de messagerie classiques comme WhatsApp, Telegram, ou encore Messenger. Et la dernière fonctionnalité en date est la possibilité de programmer l’envoi d’un texto.

Il s’agit d’une fonctionnalité que Google propose déjà sur Gmail. Et d’après un article publié par Android Police, Google serait en train de déployer progressivement celle-ci sur l’application Google Messages.

Dans le tweet ci-dessous, un utilisateur montre à quoi ressemble l’interface qui vous permettra de programmer l’envoi d’un message sur l’application Google Messages. Mais pour le moment, il est probable que cette fonctionnalité n’est pas encore disponible chez tous les utilisateurs.

Finally Google Messages added "Schedule message" 📅🕛 feature.

Put some text in draft, tap and hold send button "schedule message" option will popup. Previously used to get and option to add subject for mms now it moved to 3 dot menu @9to5Google @SkylledDev @AndroidPolice pic.twitter.com/iMNoSt3hLu

— Sai Reddy (@besaireddy) November 4, 2020