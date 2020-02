Google Photos a accidentellement partagé des vidéos de sauvegardes avec des inconnus

Si vous avez utilisé Google Takeout entre le 21 et le 25 novembre 2019 pour obtenir une sauvegarde de vos images sur Google Photos, il est possible que vous soyez affecté par ce bug révélé par Google et qui a envoyé des vidéos d’utilisateurs à d’autres utilisateurs.

Pour rappel, Google Takout est une fonctionnalité proposée par la firme de Mountain View qui permet de télécharger les données conservées sur ses différents services, dont Google Photos, à titre d’archive, ou bien pour exporter ces données sur d’autres services (un exemple de portabilité des données personnelles).

Un bug qui concerne les utilisateurs de Google Photos qui ont voulu exporter leurs données

Cette semaine, Google révèle un bug qui a affecté cette fonctionnalité chez les utilisateurs de Google Photos, et a commencé à notifier les personnes affectées.

Sur la capture d’écran ci-dessous, vous voyez à quoi ressemble (en anglais) le mail que Google envoie aux personnes concernées par ce problème. « Malheureusement, durant cette période (ndlr, du 21 au 25 novembre 2019), quelques vidéos de Google Photos ont été incorrectement exportées dans les archives d’utilisateurs qui n’ont aucun lien. Une ou plusieurs vidéos sur votre compte Google Photos ont été affectées par ce problème », lit-on dans cet e-mail partagé par un utilisateur. Malheureusement, la firme ne semble pas indiquer dans l’e-mail quelles vidéos ont pu être exportées vers des inconnus.

La firme indique également que la sauvegarde téléchargée durant cette période peut être incomplète ou contenir des vidéos d’autres personnes affectées (que Google demande de supprimer).

D’après un article de 9to5Google, ce but n’aurait cependant touché que 0,01 % des personnes qui ont utilisé la fonctionnalité Google Takout pour Google Photos. Et la firme aurait aussi souligné que ce bug ne touche pas ses autres services. La situation reste néanmoins embarrassante.

9to5Google relaie également une déclaration qui a été envoyée par un représentant de Google : « Nous informons les utilisateurs d’un bogue qui pourrait avoir affecté les utilisateurs qui ont utilisé Google Takeout pour exporter leur contenu Google Photos entre le 21 novembre et le 25 novembre. Ces utilisateurs peuvent avoir reçu soit une archive incomplète, soit des vidéos – pas des photos – qui n’étaient pas les leurs. Nous avons résolu le problème sous-jacent et avons mené une analyse approfondie pour éviter que cela ne se reproduise. Nous sommes désolés que cela se soit produit. »