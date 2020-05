Google Pixel 4a : déjà un test pour la section photo

Le Google Pixel 4a déjà en test ?

Très prochainement, vraisemblablement le 22 mai, Google va lancer son tout nouveau smartphone, un certain Pixel 4a. Ainsi, Google pourrait tenir une présentation (…en ligne) de ce nouveau Pixel 4a environ une semaine avant sa sortie. Rappelons que la conférence I/O devait avoir lieu du 12 au 14 mai 2020, mais a été annulée à cause de l’épidémie de coronavirus.

Toujours est-il que ce nouveau Google Pixel 4a se placera comme une alternative abordable aux actuels Pixel 4 et Pixel 4 XL lancés en fin d’année dernière. Rappelons que sur la génération précédente, le Pixel 4 était affiché à 769 euros à sa sortie, contre seulement 399 euros pour le Pixel 3a. On peut donc s’attendre à un écart de prix similaire avec ce nouveau smartphone à venir, et un Pixel 4a qui viendra concurrencer (entre autres) le tout nouvel iPhone SE.

Pas encore officialisé, le Google Pixel 4a est toutefois déjà passé entre les mains de divers testeurs, via TecnoLike Plus et XDA Developers. Ces derniers ont pu prendre en main le prochain membre de la gamme Pixel, et jeter un oeil à sa section photo, une qualité propre à la gamme de Google.

Ainsi, le futur Google Pixel 4a proposerait une excellente section photo, avec un très bon niveau de détail, une parfaite restitutions des couleurs , et un rendu très « Pixel-like« . Le mode « Night Sight » est lui aussi très réussi, et selon les testeurs, ce dernier serait plus efficace, sur certains aspects, que celui proposé par le Galaxy S20+.

Le seul petit point faible concernerait l’exposition, un peu en retrait par rapport à certains ténors de la discipline, comme ce même Galaxy S20 ou encore le OnePlus 7 Pro. Le Google Pixel 4a disposerait en revanche d’un mode Portrait exceptionnel de qualité, avec un rendu des visages particulièrement bluffant. Reste à savoir si ce Pixel 4a sera bel et bien commercialisé le 22 mai prochain, comme l’indiquent certaines rumeurs.