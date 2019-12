Google Pixel 4a : vers un design plus moderne (enfin !) en 2020 ?

Le futur Google Pixel 4a se montre en leaks

Il y a quelques semaines maintenant, vous proposions sur Presse-Citron notre test complet du récent Google Pixel 4, le dernier-né du papa d’Android. Un smartphone que nous jugions alors à la fois « excellent et décevant« , et dont le look général peine à afficher une vraie modernité. Un point qui devrait changer avec l’arrivée du futur Pixel 4a…

En effet, c’est une nouvelle fois OnLeaks (à qui l’on doit notamment des rendus encore chauds du futur iPad Pro 2020) qui a diffusé cette nouvelle salve d’images représentant le prochain smartphone de Google. Il s’agira encore une fois d’un modèle milieu de gamme, baptisé Google Pixel 4a donc, et dont la disponibilité est prévue avant l’été 2020.

Un écran poinçonné aussi chez Google ?

Ainsi, selon les (souvent très bonnes) informations glanées par OnLeaks, le Google Pixel 4a disposerait d’un écran plus soigné, avec l’abandon de l’épaisse bordure au sommet de l’écran, pour privilégier un système de « poinçon« . La caméra frontale serait ainsi logée dans un petit trou dans le coin supérieur gauche de l’écran. Un écran qui devrait d’ailleurs afficher une diagonale de 5,8″ environ, contre 5,6 » pour le précédent Google Pixel 3a.

Si l’on se fie aux rendus mis au point par OnLeaks, le futur Google Pixel 4a sera également doté d’un seul et unique capteur photo principal, sans oublier un port jack 3,5 mm placé sur le dessus du smartphone. Un capteur d’empreintes digitales serait également de la partie à l’arrière, ainsi qu’un port de charge USB Type-C.

Evidemment, il convient de rappeler que les images et la vidéo diffusées par OnLeaks ne sont basées que sur des rumeurs et autres spéculations. A l’heure actuelle, Google n’a aucunement officialisé le moindre Pixel 4a, et le géant américain devrait profiter de sa conférence Google I/O 2020 (mai/juin 2020) pour présenter ce nouveau smartphone. Encore quelques mois de patience donc…