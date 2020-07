Lorsque Google a lancé son moteur de recherche, les internautes se connectaient sur des ordinateurs. Mais petit à petit, le trafic provenant des ordinateurs a été dépassé par celui des appareils mobiles. Et pour s’adapter à ce changement d’usage, Google n’a cessé de modifier l’algorithme de son moteur de recherche, afin de favoriser les sites qui sont optimisés pour les smartphones et les tablettes. En 2015, Google a décidé de favoriser les sites « mobile-friendly » dont l’interface permet un bon confort de l’utilisateur sur les petits écrans. Et depuis 2018, l’algo de Google favorise également les pages les plus rapides à charger, car ce paramètre est important lorsqu’on navigue sur un smartphone.

Et plus récemment, la firme a également annoncé le passage de son index vers le « mobile-first ». Lorsque Google a été créé, son algorithme classait les pages web en fonction du contenu qui est accessible sur les ordinateurs. Or, il est possible qu’une page n’affiche pas la même chose sur ordinateur et sur mobile.

Des sites indexés en fonction de la version mobile

L’indexation mobile-first consiste à ne plus tenir compte du contenu affiché sur les ordinateurs, mais de celui qui s’affiche sur les mobiles. Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité se fait progressivement. Et normalement, ce déploiement aurait dû être finalisé au mois de septembre 2020.

Mais finalement, Google décide de repousser cette échéance à 2021, à cause de la pandémie. « L’indexation mobile-first est un effort continu de Google depuis plusieurs années. Nous avons activé l’indexation mobile first pour la plupart des sites actuellement explorés et l’avons activée par défaut pour tous les nouveaux sites. Notre plan initial était d’activer l’indexation mobile-first pour tous les sites dans Search en septembre 2020. Nous nous rendons compte qu’en ces temps incertains, il n’est pas toujours facile de se concentrer sur le travail, nous avons donc décidé de prolonger le délai jusqu’à la fin du mois de mars 2021 », indique Yingxi Wu, un membre de l’équipe qui travaille sur cette nouvelle indexation de Google.

Ce n’est pas la première fois que Google repousse un changement qui affecte les sites web à cause de la pandémie. Au mois d’avril, Google avait également suspendu l’entrée en vigueur d’un nouveau système de classification des cookies. Puis, la reprise du déploiement de ce système a été annoncée en mai.