Google teste une version lite de son appli mobile

Comme YouTube, l’application Google pourrait avoir droit à une version allégée et optimisée pour les mauvais réseaux et les téléphones low-cost.

Google poursuit ses efforts pour s’adapter aux contraintes des internautes qui vivent dans les pays émergents. La firme de Mountain View propose déjà l’application YouTube Go qui permet de télécharger des vidéos et même de les transférer sur un autre smartphone via Bluetooth. Avec sa version lite de Google, qu’elle teste actuellement en Indonésie, la firme veut également proposer une appli plus légère pour son moteur de recherche.

Comme d’autres services adaptés, comme Facebook Lite, Messenger Lite ou Shazam Lite, cette application permet normalement d’utiliser le service plus facilement sur un réseau de mauvaise qualité ou sur un smartphone d’entrée de gamme (peu de mémoire RAM).

La version qui est testée actuellement propose également quelques fonctions comme la météo, de la traduction ou encore les infos. Et l’utilisateur peut configurer l’application pour que les pages web soient affichées sur un navigateur interne ou en versions compressées.

Cité par TechCrunch, un porte-parole de Google explique : « Nous expérimentons toujours nos produits dans le but de fournir l’expérience la plus utile et optimale pour nos utilisateurs. Il s’agit d’une nouvelle application expérimentale pour améliorer l’expérience de recherche pour les utilisateurs en Indonésie ».

En réalité, Google envisage même de proposer une variante adaptée aux pays comme l’Indonésie de son système d’exploitation Android.

En substance, le but est d’optimiser et d’alléger le logiciel pour que celui-ci puisse tourner sur des téléphones vraiment low-cost. Plus précisément, Google veut faire fonctionner Android O sur un appareil ne disposant que de 1Go de mémoire RAM.