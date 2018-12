Google transfere le nom de domaine Duck.com à DuckDuckGo

A l’instar du moteur de recherche made in France Qwant, le site américain DuckDuckGo se présente comme un anti-Google. En effet, alors que Google collecte des données sur les utilisateurs de Google Search, DuckDuckGo propose un service sans pistage des internautes.

Ce que vous ignoriez peut-être, c’est qu’il y avait un conflit entre Google et DuckDuckGo à cause du nom de domaine Duck.com

En effet, celui-ci était contrôlé par Google. D’après les explications de The Verge, ce nom de domaine appartenait à la société On2 (ou The « Duck » Corporation), qui a été rachetée par Google en 2010.

Et cela était une source de frustration pour DuckDuckGo. Au mois de juillet, en réaction aux sanctions de l’UE contre Google, le moteur de recherche sans tracking écrivait dans une série de tweets :

« Le comportement anti-compétitif de Google dans le domaine de la recherche n’est pas limité à Android. Chaque fois que nous mettons à jour notre extension Chrome, tous nos utilisateurs sont confrontés à une boite de dialogue qui leur demande s’ils souhaitent modifier leurs paramètres de recherche et désactiver l’extension complète. Google possède également le nom de domaine duck.com et redirige celui-ci vers Google Search, ce qui créer une confusion chez les utilisateurs de DuckDuckGo ».

DuckDuckGo contrôle désormais le nom de domaine Duck.com

Le problème lié au nom de domaine Duck.com est résolu aujourd’hui puisque celui-ci redirige désormais vers le moteur de recherche DuckDuckGo.

D’après The Verge, l’adresse a été transférée par Google à son concurrent. En revanche, on ne sait pas si ce transfert a été gratuit ou bien si DuckDuckGo a dû payer une somme pour avoir le contrôle de Duck.com.

En tout cas, toujours d’après The Verge, le CEO de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, aurait indiqué que ce nom de domaine plus court permettrait aux utilisateurs d’accéder plus facilement au moteur de recherche.