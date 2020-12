Google va tester un mode de fonctionnement qui donne plus de flexibilité à ses employés

Comme de nombreuses entreprises, Google a massivement recours au télétravail afin de protéger ses employés. Et bien qu’un vaccin permette enfin d’avoir de la visibilité, la firme de Mountain View n’est pas pressée de rouvrir ses bureaux. Et une fois que ces bureaux rouvriront, l’organisation ne sera pas la même qu’avant la pandémie.

Google a repoussé à plusieurs reprises la date de réouverture de ses locaux pour tous les employés. Et d’après un article publié cette semaine par le New York Times, la firme a une fois de plus repoussé cette date. Maintenant, l’objectif de Google serait une réouverture au mois de septembre 2021.

Google veut donner plus de flexibilité à ses employés

Et en même temps, la firme serait en train d’imaginer un nouveau mode de fonctionnement plus flexible pour les employés. Dans une note envoyée à ses collaborateurs, Sundar Pichai, le CEO de Google, aurai écrit : « Nous testons une hypothèse selon laquelle un modèle de travail flexible conduira à une plus grande productivité, collaboration et bien-être. Aucune entreprise à notre échelle n’a jamais créé un modèle de main-d’œuvre entièrement hybride – bien que quelques-unes commencent à le tester – il sera donc intéressant d’essayer. »

Si certaines entreprises vont permettre à leurs employés de télétravailler indéfiniment, après la pandémie, Google va opter pour un modèle hybride. Et aujourd’hui, cela se précise. D’après le NYT, les employés de Google devraient travailler en présentiel pendant au mois trois jours par semaine. Ces jours seraient appelés « collaboration days ». Et le reste de la semaine, ils pourraient travailler chez eux.

Des bureaux réadaptés à l’ère post-COVID

Google prévoirait également une réorganisation de ses locaux pour s’adapter à ce modèle hybride. Celui-ci permettrait aux employés de réserver des espaces de réunion pour une douzaine de personnes. Et pour les plus grands rassemblements, il serait possible de réserver des espaces en plein air. Par ailleurs, Google aurait également prévu des bureaux individuels pour les employés qui ne veulent pas travailler chez eux et qui cherchent un endroit calme. Google créerait aussi des cabines de présentations permettant de faire des présentations de qualité professionnelle destinées à une diffusion en ligne.

Dans sa note, le patron de Google n’indiquerait pas que les employés doivent se faire vacciner. Néanmoins, la firme de Mountain View recommanderait à ceux-ci de prendre le vaccin lorsque leurs médecins ou les autorités de santé indiquent que ce vaccin est disponible pour eux. Et lorsque le vaccin sera distribué aux populations à risque, Google prévoit aussi des moyens de rendre celui-ci facilement accessible pour ses employés. Mais cela se ferait qu’à la mi-fin 2021.

Petit à petit, les acteurs du numérique essaient de planifier leurs organisations post-COVID. Récemment, lors d’une réunion avec les employés d’Apple, Tim Cook aurait indiqué que la firme de Cupertino ne rouvrira pas ses bureaux avant juin 2021.

« Rien ne remplace la collaboration en face à face, mais nous avons également beaucoup appris sur la façon dont nous pouvons faire notre travail en dehors du bureau sans sacrifier la productivité ou les résultats », aurait également indiqué le patron d’Apple. « Tous ces apprentissages sont importants. Lorsque nous serons de l’autre côté de cette pandémie, nous préserverons tout ce qui est formidable chez Apple tout en intégrant le meilleur de nos transformations cette année. »

En revanche, il y a aussi des entreprises qui n’ont trouvé aucun intérêt aux changements de 2020. C’est le cas de Netflix, dont le patron pense qu’il n’y a aucun bénéfice au télétravail.