Grâce à Siri sur iPhone, un étudiant échappe à la mort

C’est une histoire qui aurait pu coûter la mort à Gael Salcedo, un adolescent de 18 ans et habitant de l’État de l’Iowa. En énonçant « Hey Siri, call 911 », l’individu en route pour le North Iowa Area Community College a très certainement échappé à la mort grâce à l’assistant vocal de son iPhone.

La journée de Gael commençait pourtant bien. Le 10 décembre dernier, l’adolescent été en route au volant de sa Jeep, pour aller assister à ses cours. Un trajet banal, quotidien, qui allait devenir un véritable cauchemar, alors que l’asphalte se rapprochait des berges de la rivière Winnebago, située au nord de l’Iowa.

Siri a sauvé une vie

Comment Siri a-t-il pu devenir le secoureur unique de cet Américain ? Alors que l’hiver s’était bien installé sur le territoire, une plaque de glace n’a pas échappé à la Jeep de Gael, qui a fini par perdre la route.

« Je me suis tourné vers la droite et à partir de là, tout est devenu flou. Je ne savais pas où j’allais et je ne savais tout simplement pas quoi faire. Je pensais juste dans ma tête ‘Je pense que je vais mourir’ » se rappelait l’homme lors de cet instant soudain, au micro de KIMT3 News, une filiale de CNN.

Après sa perte d’adhérence, le véhicule a terminé sa route en plein dans la rivière. Gelée, la température de l’eau a fini par rentrer à l’intérieur de l’habitacle, bien que Gael avait eu le réflexe de fermer sa vitre, qui avait été laissée ouverte.

Alors que la situation devenait très difficile, les chances de l’étudiant devenaient bien réduites. La montée de l’eau ne lui permettait plus d’ouvrir la portière pour s’extraire du véhicule, et de toute façon, l’eau glaciale l’aurait très vite rattrapé.

Mais alors que Gael ne retrouvait plus son téléphone – qui avait subi lui aussi les secousses de la sortie de route – l’étudiant eu l’idée d’en faire appel à Siri, l’assistant vocal de la marque à la pomme. « Hey Siri, appelle le 911 », s’est-il alors écrié. Par chance, l’appel fut lancé, et l’alerte déclenchée.

Quelques minutes plus tard, les pompiers de Mason City ont pu rejoindre les lieux et secourir Gael Salcedo. Il ne fallait pas tarder plus avant que la Jeep soit submergée par les eaux du Winnebago. Il put finalement s’extraire de la voiture par la porte passager, et éviter l’hypothermie grâce aux pompiers.

Une histoire qui rappelle bien évidemment différentes anecdotes recensées sur l’Apple Watch. Grâce à son nouvel équipement permettant de contrôler les insuffisances cardiaques, la montre d’Apple continue à multiplier les différents cas de patients ayant été sauvés d’une crise cardiaque à temps. Dans le monde de la tech, il est certain que la santé continuera d’être au centre des projets de développement des produits. L’argument marketing qui en découle est une excellente publicité.