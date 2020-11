Grâce à son chargeur de 200W, Huawei peut recharger un smartphone en 10 minutes

Alors qu’Apple décide de ne plus fournir de chargeurs avec ses iPhone (pour des raisons écologiques), d’autres marques sont entrées dans une course effrénée pour fournir des systèmes de charge de plus en plus rapides.

Lors de la présentation de sa gamme Mate 40 en Chine, le président de Huawei en a profité pour annoncer qu’il détenait une technologie de recharge rapide de 120 Watts et même une de 200 Watts ! En théorie, un tel chargeur permettrait de recharger un smartphone intégralement en 10 minutes environ. Un nouveau record… que vous n’atteindrez pas tout de suite.

Inutilisable avec les smartphones à court termes

Si le président de Huawei annonce fièrement cette technologie de charge, il n’envisage pas de l’utiliser avec ses smartphones à court termes.

En effet, Richard Yu explique qu’une telle puissance n’est pas destinée à des batteries aussi petites que celles d’un smartphone. En sous-texte, on peut comprendre que la gestion de la chauffe avec un chargeur de 200 Watts présente encore de nombreux défis d’ingénierie, sans parler de la durée de vie de la batterie qui s’amenuise rapidement.

Le président de Huawei ajoute que les technologies disponibles sont déjà très performantes. Le Mate 40 Pro est par exemple livré avec un chargeur de 66 W permettant de gagner 60% d’autonomie en 30 minutes et 100% en 1h. Huawei a même développé un chargeur sans fil de 50 W permettant de gagner 50% d’autonomie en une demie heure. De quoi répondre aux besoins actuels des consommateurs.

He said Captain, I said Watt !

Si Huawei préfère jouer la carte de la prudence, d’autres constructeurs continuent d’investir en R&D pour trouver la recharge la plus rapide du marché. Si Oppo, realme ou encore OnePlus figurent parmi les références du marché, Xiaomi revient en force avec de nouvelles solutions encore plus impressionnantes.

Le chinois annonçait il y a peu la charge sans fil 80 W permettant de recharger intégralement une batterie de 4000 mAh en 19 minutes et jusqu’à 10% en une minute seulement.

Le constructeur travaille même sur un système de recharge (filaire cette fois) de 100 Watts. Mais, à l’instar de Huawei, Lu Weibieng, responsable des produits Redmi, explique que ce type de chargeur n’arrivera pas sur le marché avant un moment.

En cause, l’impact sur la capacité de la batterie qui se réduit 20% plus rapidement qu’avec un chargeur de 30 W. Selon lui, une batterie de 4000 mAh verrait sa capacité réduite à 3200 mAh en très peu de temps. Chez Huawei comme chez les autres, la R&D a encore de nombreux défis à relever.