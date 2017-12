On peut tout faire avec un téléphone mobile, et encore davantage s’il s’agit d’un smartphone (sauf le café, c’est bien connu). On peut même s’engueuler entre amoureux, puis se rabibocher sans mot dire. Oui, sans un mot. Parce-qu’un smartphone c’est un truc vachement intelligent qui peut faire passer autre chose que des mots : des

Parce-qu’un smartphone c’est un truc vachement intelligent qui peut faire passer autre chose que des mots : des sentiments. Voui, des sentiments, madame, traduits en l’occurrence par de bonnes vieilles photos prises sur le vif ou trouvées sur Google.

C’est en tout cas le message véhiculé par ce spot récent de Vodaphone UK, dont les deux acteurs principaux sont deux jeunes… téléphones : un Samsung Galaxy S (enfin il me semble) et le dernier BlackBerry Torch.

Vous avez remarqué, les grandes firmes militent toujours pour la paix des ménages. Moi je dis que c’est beau.

PS : dépêchez-vous de visionner cette vidéo avant que YouTube ne la supprime pour des questions droit à la con comme hier avec Microsoft…