Halo Infinite a (presque) une nouvelle date de sortie !

Il y a quelques semaines, Microsoft officialisait le report du très attendu Halo Infinite. En effet, un temps pensé pour accompagner les nouvelles Xbox Series X et Series S le 10 novembre dernier, le jeu signé 343 Industries a finalement été décalé à 2021. Un Halo Infinite dont la première vidéo de gameplay n’avait pas vraiment enchanté les foules…

Halo Infinite pas avant l’automne 2021

Dans un billet de blog, Joseph Staten a expliqué que le nouvel Halo Infinite ne sera pas lancé avant l’automne 2021. En d’autres termes, il devrait donc être possible de jouer à Halo Infinite avant Noël 2021. « J’ai passé les quatre derniers mois à me replonger dans l’univers de Halo, et c’est un honneur pour moi, en tant que directeur créatif, d’aider notre équipe à lancer Halo Infinite d’ici l’automne 2021 » a expliqué Joseph Staten.

C’est la première fois qu’un membre du staff Halo donne une fenêtre de disponibilité pour Halo Infinite depuis le report du jeu à l’année prochaine. Ce dernier revient également sur les évènements en interne, suite à la diffusion du gameplay de Halo Infinite en juillet.

« Cette discussion s’est résumée à une vérité fondamentale : nous avions besoin de plus de temps pour faire les choses correctement. Il fallait notamment pousser fort à l’automne, donner à l’équipe le temps de se recharger pendant les vacances, puis revenir en janvier pour finir le match à un rythme sain. »

On espère évidemment que ces quelques mois supplémentaires permettront non seulement à Halo Infinite d’afficher une plastique un peu plus aguicheuse (notamment sur la nouvelle Xbox Series X), mais aussi (et surtout !) que le jeu saura contenter les nombreux fans de la série, en proposant une campagne solo digne de ce nom, et un multijoueur à la fois riche et complet (et en free-to-play). Réponse d’ici quelques (longs) mois donc.