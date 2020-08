Halo Infinite : Microsoft a songé à découper le jeu en plusieurs parties, comme Final Fantasy VII Remake…

Il y a quelques jours, Microsoft était contraint d’annoncer le report à 2021 de Halo Infinite, pourtant censé accompagner le lancement de la Xbox Series X en novembre prochain. Une décision cruelle pour les fans, mais logique et surtout raisonnable au vu de la vidéo de gameplay montrée par Microsoft il y a quelques semaines, avec un Halo Infinite qui semblait loin d’être finalisé (du moins on l’espère…).

Halo Infinite a failli devenir… un jeu épisodique !

A l’occasion d’une émission diffusée sur Twitch, l’emblématique boss de la division Xbox, Phil Spencer, a tenu à revenir sur le développement, visiblement très compliqué, de ce nouvel Halo Infinite. Ce dernier explique ainsi avoir du prendre « la bonne décision » en ce qui concerne le report du jeu. Mieux encore, il explique que les équipes ont, pendant un temps, songé à proposer de Halo Infinite de manière « originale »…

En effet, à l’instar d’un Final Fantasy VII Remake, Microsoft et 343 Industries ont un temps songé à faire de Halo Infinite… un jeu épisodique. Ainsi, une première partie du jeu aurait pu être prête pour le lancement de la Xbox Series X, avec éventuellement un Halo Infinite Episode 2 lancé à la fin de l’année suivante, etc etc… Toutefois, cette idée « ne collait pas avec la sortie que nous avions en tête pour un jeu Halo » explique Phil Spencer.

A l’heure actuelle, Halo Infinite est attendu pour 2021, sans davantage de précision. Rappelons que 343 Industries a récemment fait appel à un autre studio, à savoir Sperasoft, pour l’aider à poursuivre le développement du jeu. On attend maintenant de savoir quand sera disponible celui qui devait être l’ambassadeur next-gen de la Xbox Series X, et (surtout) si ce dernier saura se montrer plus convaincant lors de sa prochaine présentation, sachant qu’il sera assez difficile de faire pire que le récent gameplay reveal du mois de juillet…