Test Final Fantasy VII Remake : faut-il retourner à Midgar, 23 ans plus tard ?

Final Fantasy VII, le retour version Remake !

Après avoir décliné son RPG emblématique sur à peu près toutes les consoles et les terminaux disponibles sur le marché ces dernières années, Square-Enix consent enfin, en ce mois d’avril 2020, à lancer le « vrai » remake de Final Fantasy VII. Une refonte, incomplète pour le moment, du jeu lancé en 1997 sur PlayStation, puisque ce Remake se focalise uniquement sur la partie Midgar.

En effet, en l’état, Final Fantasy VII Remake ne représente qu’une (petite) partie du jeu d’origine. Bien sûr, les développeurs de Square-Enix ont pris le soin d’étoffer très largement le jeu, avec de nouvelles portions, des séquences cultes totalement revisitées, ou encore des personnages nettement plus travaillés. Ainsi, pour répondre tout de suite à la problématique concernant la durée de vie de ce remake, il s’agit bien ici d’un « vrai » jeu, qui nécessitera une trentaine d’heures pour être bouclé.

Concrètement, Final Fantasy VII Remake nous (re)place évidemment dans la peau de Cloud Strife, un ex-SOLDAT qui va se joindre au gang d’Avalanche, pour tenter de déstabiliser la société Shinra. On y retrouve des personnages cultes comme Barret, Aerith, Tifa ou encore Jessie, dont certains sont très joliment mis en avant dans ce remake.

On (re)vit évidemment des séquences cultes sous un tout nouvel angle, avec désormais une caméra totalement libre, qui permet enfin d’apprécier pleinement toute l’immensité de Midgar. A ce sujet, techniquement, ce Final Fantasy VII Remake est une sacrée performance technique, avec des décors d’une beauté assez sidérante. Idem du côté des effets spéciaux, avec des combats ultra-dynamiques, sublimés par une myriade d’étincelles, de flammes, d’effets électriques… Bref, vivement le mode Photo !

Techniquement impressionnant, mais…

Toutefois, si la section technique est globalement impressionnante, les yeux les plus avertis remarqueront vite certaines textures bien vilaines, ou même des décors certes très réussis, mais tristement statiques, qui manquent un peu de vie. Idem en ce qui concerne la progression générale, avec une majorité de couloirs à suivre, et tant pis pour la notion de liberté. De même, on voit rapidement que certaines séquences ont été très (trop) largement étirées, quitte à se montrer assez inintéressantes et répétitives.

Ce Final Fantasy VII Remake est découpé en une vingtaine de chapitres, et si, à l’instar du récent Resident Evil 3, le démarrage est juste exceptionnel de justesse, le jeu oscille par la suite entre de vrais moments de bravoure et d’émotion, et quelques séquences à l’intérêt autrement plus discutable. On n’échappe pas à quelques quêtes annexes sans intérêt, ou même à des séquences scénaristiques vraiment gnagnan (voire carrément gênantes…).

Durant la majorité de l’aventure, le côté RPG est un peu mis de côté, pour laisser place à un jeu très scénarisé, très linéaire, très scripté, mais cela n’empêche pas (la plupart du temps) de prendre un vrai plaisir à revisiter Midgar sous sa toute nouvelle forme. Certains quartiers sont ainsi très impressionnants (le Wall Market notamment), quand d’autres séquences (la poursuite à motos) sont un peu moins réussies.

Mention spéciale en revanche à la section audio, avec des thèmes superbement remaniés, même si certaines musiques sont ici absentes. Si la VF est correcte, on conseille quand même de privilégier les dialogues en anglais ou en japonais, malgré des sous-titres français complètement à la ramasse.

Des combats très dynamiques, et tant pis pour le côté « RPG »

Côté combats, exit le tour par tour caractéristique de l’opus PlayStation, et place ici à un gameplay autrement plus dynamique, avec toutefois quelques petites subtilités via la jauge ATB, qui permet de figer l’action pour lancer un sort ou déclencher une compétence spéciale. L’ensemble parait un peu brouillon au départ, mais on se fait très vite à ce système de jeu, et on a constamment hâte de pouvoir prendre part à un nouveau combat.

La récolte de XP, de PC et autres PA n’est pas très claire de prime abord, et il faudra un peu farfouiller les options du jeu pour tout comprendre de l’évolution des personnages, mais aussi des armes ou encore des différentes matérias. Ce qui est assez paradoxal d’ailleurs, car pour tout le reste, on a quand même un peu cette impression d’être constamment tenu par la main, d’être constamment assisté, d’être perpétuellement guidé d’un point A vers un point B, et on aurait apprécié un peu plus de liberté à vrai dire.

Loin d’être dénué de défauts, Final Fantasy VII Remake constitue donc une relecture très réussie du chapitre Midgar. Le pari était très (très) risqué pour Square-Enix, et malgré quelques faiblesses évidentes, impossible de nier l’impressionnante maîtrise du studio nippon.

Une affaire à suivre ?

Toutefois, aussi flamboyant soit-il, ce Final Fantasy VII Remake reste le premier épisode d’une refonte complète du célèbre RPG. A l’heure actuelle, Square-Enix n’a pas précisé le nombre d’épisodes qui seront proposés aux joueurs, et encore moins une quelconque fenêtre de lancement pour le second chapitre.

Autant dire que la stratégie de découpage adoptée par Square-Enix a de quoi surprendre, voire effrayer certains, puisque personne ne sait réellement comment viendront s’emboîter les prochains épisodes, qui s’étaleront sur plusieurs années. Pourra-t-on transférer la sauvegarde ? Les épisodes suivants seront ils exclusifs à la PS5 ? Combien y aura-t-il d’épisodes ?… Autant de zones d’ombre que l’on souhaiterait voir être éclaircies au plus vite.

Mon avis concernant Final Fantasy VII Remake

C’est évident, tout n’est pas parfait dans ce Final Fantasy VII Remake. A quelques lacunes techniques, s’ajoutent des séquences bien longuettes et autres portions de jeu vraiment old-school, mais difficile toutefois de ne pas prendre un vrai plaisir à découvrir Midgar sous cette toute nouvelle forme. Les personnages ont gagné en consistance, la plupart des environnements sont d’une beauté renversante, le système de combats est très dynamique et on enchaîne les heures de jeu sans même s’en apercevoir. Une pure réussite donc, que l’on vous conseille chaudement de tester (une démo est disponible sur le PS Store), même si vous n’étiez pas fan du jeu d’origine. On espère toutefois que Square-Enix saura rapidement clarifier « l’après Final Fantasy VII Remake« , car cela reste encore très flou à l’heure actuelle…