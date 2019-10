Harley-Davidson dévoile le nom, le prix et une date de lancement pour son vélo électrique

Jusqu’à présent, Harley-Davidson nous apprenait au sujet de ses vélos électriques qu’ils allaient bientôt arriver, sans plus de précision. Aujourd’hui, l’entreprise américaine entre un peu plus dans les détails en présentant de nouvelles informations comme le nom, le prix, ou encore la date de lancement de ce produit.

Le média américain Electrek est allé chercher plus de précisions auprès d’un employé Harley-Davidson, et ce dernier s’est montré plutôt généreux. Si Harley-Davidson rime forcément avec bikers et route 66, il apparaît également comme un acteur majeur dans la mobilité électrique. Cette année, le constructeur américain a déjà présenté sa moto électrique LiveWire, qui a connu quelques embûches à sa sortie.

Une gamme électrique qui s’élargit

Malgré les soucis techniques rencontrés avec la LiveWire, la firme de Milwaukee ne s’arrête pas en si bon chemin et compte dans sa gamme électrifiée deux vélos pour enfant.

Désormais, Harley-Davidson se concentre sur son prochain projet de vélos électriques. D’après les informations récoltées par Electrek, il semblerait que le constructeur américain s’intéresse au continent européen pour lancer ce produit, avec évidemment des versions adaptées à chaque nation. Comme pour les trottinettes électriques, ces vélos seront bridés à 25 km/h en France, pour un lancement prévu dès 2020.

Ce nouveau véhicule serait intitulé Rude Boy, selon un dépôt de brevet datant du 15 octobre. En ce qui concerne le prix, il semblerait que celui-ci soit compris entre 2500 et 5000 dollars, ce qui placerait ce vélo comme un véhicule haut de gamme. Pour le moment, l’entreprise reste assez évasive sur son site : « Les premiers vélos électriques à pédalage assisté de Harley-Davidson sont légers, rapides et faciles à utiliser. Conçue pour se démarquer en milieu urbain, cette toute nouvelle gamme d’e-vélos prouve une fois de plus que l’initiative « More Roads » de Harley-Davidson contribue activement à inspirer une nouvelle génération d’utilisateurs de deux roues à travers le monde. »

Ce secteur qui semble encore accessible connaît de plus en plus de projets prometteurs, comme l’entreprise marseillaise iWEECH qui ambitionne devenir le Tesla des vélos électriques. Avec l’arrivée de Harley-Davidson, ce marché s’annonce encore plus concurrentiel et devrait inspirer encore plus de nouveaux acteurs.