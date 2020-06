Harley-Davidson travaille sur un accessoire pour éviter les chutes en moto

Si vous avez déjà eu l’occasion de conduire une moto, vous savez que même la plus petite d’entre elles reste très lourde. De ce fait, les nouveaux pilotes peuvent parfois être surpris lorsqu’ils sont à l’arrêt et essayent de faire tenir leur moto. Heureusement, Harley-Davidson qui est connu pour ses énormes motos vient de déposer le brevet d’un gyroscope qui pourrait aider à maintenir sa moto en position verticale. Un gyroscope est un appareil qui exploite le principe de la conservation du moment cinétique en physique, selon le brevet déposer ce dernier devrait fonctionner à basse vitesse.

Grâce à un petit moteur électrique, ce gyroscope entrera en rotation entre 10 000 et 20 000 tr/min, c’est ce mouvement qui permettra de garder la moto en équilibre à faible vitesse. De plus le principal avantage de cet accessoire est qu’il est transportable. En effet, vous n’avez pas besoin d’acheter une moto avec le gyroscope intégré, puisqu’il s’adapte à différents modèles directement via le top case. En fait le gyroscope peut fonctionner exactement comme des roulettes pour apprendre à faire du vélo, une fois que vous êtes habitué vous pouvez faire sans.

Un seul gyroscope devrait donc être compatible avec plusieurs motos, tant qu’il est possible de le brancher, et qu’il soit capable de détecter la vitesse du véhicule pour se mettre en rotation. À ce jour, il est encore trop tôt pour dire quand cet accessoire sera disponible, s’il l’est un jour. Quoi qu’il en soit, si ce brevet devient réalité, ce gyroscope devrait coûter assez cher comme la plupart des équipements Harley-Davidson. Par ailleurs, Harley-Davidson continue d’électrifier son parc en présentant désormais deux modèles de moto électriques : la LiveWire et la plus récente Mid-Power qui devrait être disponible dès 2022. En termes de prix, la Mid-Power devrait être plus accessible que la LiveWire qui est disponible à partir de 33 900 euros.