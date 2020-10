Huawei redevient le roi de la photo grâce au Mate 40 Pro

Après la présentation des iPhone 12 par Apple, c’est Huawei qui dévoile son nouveau smartphone haut de gamme : le Mate 40 Pro. Avec ce smartphone, le constructeur a sorti l’artillerie lourde, en particulier en ce qui concerne les caméras.

Sur le dos, le Mate 40 Pro est équipé de quatre capteurs :

Un grand-angle : objectif de 23 mm (f/1,9) : capteur Ultra Vision de 50 Mpx (1/1,28 » ; photosite de 1,22 μm) ; PDAF, OIS

Un ultra grand-angle : objectif de 18 mm (f/1,8); Cine Camera de 20 Mpx ; PDAF

Un objectif périscopique de 125 mm (f/3,4) ; capteur de 12 Mpx ; PDAF ; OIS ; zoom optique 5x

ToF 3D

Combiné à la puissance de traitement du processeur Kirin 9000 gravé en 5 nm, ces capteurs propulsent le Mate 40 Pro à la première place sur le classement de DxOMARK, la référence dans l’industrie des mobiles pour évaluer la qualité d’un smartphone en matière de photos et de vidéos.

Avant l’arrivée du Mate 40 Pro, le numéro un de ce classement était le Mi 10 Ultra de Xiaomi, que le nouveau smartphone de Huawei écrase. En effet, le Mate 40 Pro obtient un score global de 136, contre 133 pour le smartphone de Xiaomi.

D’autre part, le Mate 40 Pro bat le Mi 10 Ultra aussi bien sur la photo que sur la vidéo. En revanche, le smartphone de Xiaomi est meilleur que celui de Huawei en ce qui concerne la qualité du zoom.

« Le nouveau modèle améliore les performances déjà très bonnes du P40 Pro dans plusieurs domaines et est particulièrement impressionnant pour la plage dynamique, offrant une bonne rétention des hautes lumières même en basse lumière, ce avec quoi même de nombreux téléphones phares ont du mal », lit-on dans le test de DXoMARK.

Celui-ci indique également que le Mate 40 Pro est un excellent appareil pour les photos en faible luminosité. Et si le zoom n’est pas le meilleur du marché, il s’agit de l’un des meilleurs. Mais DXoMARK a surtout été impressionné par la qualité des vidéos prises avec cet appareil.

On notera cependant que pour le moment, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ne figurent pas encore sur le classement.

Huawei : un avenir incertain ?

Presse-Citron a également eu la possibilité de tester le Mate 40 Pro et on a été très impressionnés par la qualité des photos prises avec ce smartphone. Sinon, le constructeur a aussi trouvé quelques parades afin que l’absence des applications et des services de Google ne se fasse pas ressentir lorsqu’on utilise cet appareil.

Mais malheureusement, Huawei se trouve quand même dans une impasse. En effet, de nouvelles sanctions ont été annoncées par les États-Unis, cette année. Et cette fois-ci, c’est la chaîne d’approvisionnement qui est visée.

À cause des nouvelles sanctions de Washington, toutes les entreprises (même les entreprises non américaines) doivent demander un permis pour fournir des composants à Huawei, si elles utilisent des technologies ou des équipements américains. Aussi, Huawei a déjà déclaré qu’il fera bientôt face à une pénurie de processeurs Kirin, puisque l’entreprise qui produit ceux-ci est concernée par les nouvelles mesures américaines. Des rumeurs suggèrent même que désormais, Sony doit demander un permis aux États-Unis s’il veut continuer à vendre ses caméras à Huawei.