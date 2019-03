Huawei se rapproche des géants en réalisant une année 2018 record

Alors qu’elle vient tout juste d’annoncer ses nouveaux P30 et P30 Pro, Huawei vient également de lever le voile sur ses performances en 2018. La croissance est bien là, avec une progression de 19,5% du chiffre d’affaires par rapport à l’année 2017 avec un total de 107 milliards de dollars de revenus.

Cette croissance a été portée par le segment des smartphones, qui a progressé de 25,1%, et ce n’est pas une surprise. Des modèles comme le P20 Pro et le Mate 20 Pro on connu un immense succès, malgré le blocage des ventes sur le territoire américain.

La firme réussit aussi à améliorer son bénéfice qui passe de 0,4% du chiffre d’affaires en 2017 contre 28% en 2018 (8,8 milliards de dollars). Huawei est connu pour ses smartphones, mais une grande partie de son activité concerne la gestion d’infrastructure, pour laquelle la firme est contestée par les autorités de plusieurs pays actuellement.

Huawei ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et s’était fixé, en 2016, d’atteindre la première place des vendeurs de smartphones devant Samsung avant 2021. La marque se place actuellement à la seconde place, derrière son concurrent coréen, et devant Apple.

Pour devenir leader, la firme devra arriver à mettre fin aux suspicions sur sa gestion des données personnelles, pour pouvoir distribuer ses produits dans de gros marchés, comme les USA. Pour rappel, lors du CES en 2018, Huawei avait vu les choses en grand pour annoncer son arrivée sur le territoire américain en partenariat avec AT&T, mais l’accord avait été annulé quelques heures avant la conférence de lancement, suite à des pressions des autorités américaines sur l’opérateur.

