Hyundai lance la recharge électrique vehicle-to-vehicle (ou V2V). Mais c’est quoi ?

Une recharge de type « vehicle-to-vehicle » chez Hyundai

Présenté officiellement à Genève en 2018, le Kona Electric est un SUV zéro émission mis au point par le groupe Hyundai. Un modèle qui permet, selon le constructeur, de rouler sereinement sur une seule et même charge pendant 450 km (soit bien plus que le Porsche Taycan…). Présent également en Inde, Hyunda a décidé de lancer une toute nouvelle fonctionnalité sur ce marché, baptisée « Vehicle-to-vehicle charging » (ou V2V).

Il s’agit d’une toute nouvelle fonctionnalité premium, mise au point avec Allianz Worldwide Partners, et qui promet aux propriétaires de Hyundai Kona Electric de pouvoir recharger leur véhicule n’importe où, n’importe quand. Selon le constructeur : « Les clients dont la voiture est faiblement chargée peuvent faire appel à ce service, y compris dans un endroit éloigné, et Hyundai leur enverra un véhicule électrique qui pourra ensuite être utilisé pour la recharge« .

Une recharge Hyundai V2V dans certaines villes en Inde

Un service proposé dans diverses villes indiennes, comme Delhi, Bengaluru, Chennai et Mumbai, et qui permet donc à l’utilisateur de faire appel à un autre véhicule électrique, pour recharger son propre Kona Electric.

A cela s’ajoute également l’installation de nouveaux chargeurs AC 7,2 KW chez une quinzaine de concessionnaires Hyundai répartis dans une dizaine de villes indiennes. Les usagers qui le souhaitent peuvent également se faire installer, à domicile, ce même chargeur AC 7,2 KW, qui promet de recharger la batterie du Kona Electric en 6 à 8 heures environ.

Rappelons qu’à l’heure actuelle, le Hyundai Kona Electric est le seul SUV électrique proposé en Inde. Malgré un tarif plus élevé que les berlines, le SUV signé Hyundai reçoit un accueil plutôt positif selon le constructeur, et ce dernier explique avoir reçu un peu plus de 302 commandes depuis le lancement du modèle en juillet dernier. Plus de 230 modèles ont d’ores et déjà été livrés à leurs propriétaires respectifs. Rappelons qu’il y a quelques jours, un groupe de hackers a pu infiltrer les réseaux de BMW et de Hyundai à la recherche de secrets commerciaux.