Porsche Taycan : le test EPA indique une autonomie de… 320 km

Porsche Taycan : avec seulement 320 km d’autonomie ?

Il y a quelques semaines, Porsche (en compagnie de Presse-Citron) présentait officiellement son tout premier véhicule 100% électrique, le Taycan. Récemment, ce sont les personnes en charge du test d’homologation américain EPA qui ont pris le volant de la Porsche Taycan, et les résultats ont de quoi soulevé quelques interrogations…

En effet, à l’heure où l’autonomie des véhicules électriques fait débat, et constitue incontestablement un élément crucial pour les indécis, la Porsche Taycan Turbo affiche, selon l’EPA, une autonomie de… 320 km. Rappelons que les tests menés par l’EPA sont nettement plus stricts que les procédures européennes, mais cela permet aux résultats d’être généralement plus proches de la réalité, que ceux affichés par la norme WLTP.

La nouvelle Porsche Taycan Turbo, animée par une batterie de 93,4 kWh, permet donc d’effectuer un trajet de 320 km sur une seule charge, quand une Tesla Model S, permet de réaliser près du double. Rappelons que le Taycan Turbo développe pas moins de 680 ch de puissance. A ce sujet, vous pouvez retrouver la première confrontation directe entre une Porsche Taycan et une Tesla Model S à cette adresse.

Pourquoi c’est (pas ?) si grave ?

Selon Autoweek, cette autonomie ne constituerait finalement pas le moindre souci. « Je ne comprends pas l’indignation générale (autour de cette histoire), mais c’est juste moi. Si vous savez que l’autonomie de est de 200 miles (soit 320 km), alors vous planifiez votre trajet en conséquence ».

Ce dernier estime également que les détenteurs d’une Porsche Taycan auront également d’autres véhicules disponibles dans leur garage s’il s’agit d’effectuer un long trajet, sans compter les stations de recharge qui se multiplient, ce qui réduit d’autant plus le souci lié à l’autonomie d’une voiture électrique.

A noter qu’un autre organisme de test, indépendant et mandaté par Porsche, a lui aussi testé le Taycan Turbo en Caroline du Sud. Selon ce dernier, le bolide électrique allemand affiche une autonomie moyenne de 435 km.