Il n’y a pas que Zoom, Google Meet aurait 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour

Depuis le début de la crise du COVID-19, les applications de visioconférence sont devenues extrêmement populaires. Et si les médias évoquent surtout le succès de Zoom, Google Meet affiche également une très forte croissance. D’après le site Cnet, un responsable de Google a récemment indiqué que depuis ces dernières semaines, le service de visioconférence reçoit 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour.

Pour rappel, afin d’encourager la distanciation sociale et pour aider les entreprises à passer au télétravail, Google a annoncé, début mars, la gratuité des fonctionnalités premium de Meet à tous les utilisateurs de G Suite et de G Suite for Education. Nul doute que cela a permis à Google de faire connaitre ce service qu’il a lancé en mars 2018 en même temps que Chat (un service similaire à Slack et Microsoft Teams).

Thomas Kurian, le patron de Google Cloud, avait déjà évoqué le succès de Google Meet, il y a une semaine. « Alors que de plus en plus d’entreprises comptent sur la connexion d’une main-d’œuvre à domicile pour maintenir leur productivité, nous avons constaté une augmentation de l’utilisation de Google Meet, notre produit de visioconférence, à un rythme que nous n’avons jamais vu auparavant », avait-il expliqué dans un billet de blog. « Au cours des dernières semaines, la croissance quotidienne de Meet a dépassé 60% et, par conséquent, son utilisation quotidienne est plus de 25 fois supérieure à ce qu’elle était en janvier. Malgré cette croissance, la demande est restée dans les limites de la capacité de notre réseau. »

Un concurrent de Zoom

Google évoque cette forte croissance de son outil de visioconférence alors que Zoom, de son côté, a indiqué que son service compte maintenant plus de 200 millions d’utilisateurs par jour, contre près de 10 millions au mois de décembre.

Mais le problème de Zoom, c’est que cette entreprise ne semble pas avoir été préparée à cette très forte augmentation de son nombre d’utilisateurs ni aux nouveaux usages dus au confinement. De ce fait, alors que les gens découvraient cette application, les médias ont commencé à évoquer des failles de sécurité ou des problèmes de confidentialité.

Récemment, Zoom a présenté ses excuses et a indiqué que sa priorité sera désormais de résoudre ces problèmes. L’entreprise a suspendu le développement de nouvelles fonctionnalités, afin que ses employés soient focalisés sur les objectifs à court terme.