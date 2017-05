Retour sur #IntheAtlanticwith, le concert live d’Orange pour promouvoir la 4G

Après une interview dans le tunnel sous la Manche et un concert live à 1600 mètres d’altitude, c’est un concert du groupe Puggy sur la plage d’Hossegor qui a été retransmis en live sur les réseaux sociaux via la 4G Orange.

Parfois c’est vraiment difficile de travailler pour Presse-Citron 😉 Lundi, Orange m’a invitée à Hossegor pour #IntheAtlanticwith. Il s’agissait de la 3ème opération de ce type pour promouvoir la 4G d’une manière bien plus sympathique qu’en publiant des études. En effet, Orange retransmettait le concert de Puggy en live via la 4G sur ses réseaux sociaux, avec la chroniqueuse de France 2 Laura Tenoudji en “maîtresse de cérémonie”.

Quelques “influenceurs” étaient également de la partie : Lola Dubini, Estelle Fitz ou encore la photographe Alix De Beer, auteur de la jolie photo de Puggy ci-dessous.

Une publication partagée par Alix de Beer (@alixdebeer) le 15 Mai 2017 à 10h48 PDT

Un bilan très positif pour le 3ème épisode de la saga Orange

Orange explique vouloir promouvoir l’efficacité de son réseau 4G à travers des preuves. Tout a démarré en juillet 2016 avec #intheTunnelwith, l’interview insolite de Jean-Baptiste Maunier par Laura Tenoudji dans le tunnel sous la manche. Puis cet hiver, Orange a organisé #intheAlpswith avec le groupe Broken Back dans la station de ski Les 2 Alpes.

#IntheAtlanticwith arrive au moment où les français commencent à penser aux grandes vacances. Orange fait ainsi la promotion de son réseau 4G dans les stations balnéaires et les plages pour un “été connecté”.

Dans les coulisses de l’opération, on retrouve les bordelais de La Pure Prod qui a passé une partie de la journée à tirer des cables électrique sur la plage, et l’agence digitale The Bureau et sa directrice, Delphine Remy-Boutang (qui organise la Journée de la Femme Digitale). Le dispositif touche différents types de communautés sur les réseaux sociaux : les fans d’Orange, ceux du groupe Puggy qui cartonne en ce moment, et ceux des influenceurs invités.

Orange est encore en train de faire le bilan, qui s’avère déjà largement positif. Le nombre de personnes touchées sur les réseaux sociaux augmente à chaque nouvel épisode. Cette fois, plus de 1300 posts ont été recensés, avec 50 000 vues du concert au moment du live. Depuis, ce sont plus de 350 000 personnes qui ont vu la vidéo ! Sur Snapchat, grâce aux lunettes Spectacles portées par les “influenceuses”, pas moins de 200 000 vues ont été comptabilisées.

Bon, il reste juste un petit problème : difficile de se sortir la chanson Lonely town de Puggy de la tête 😉 (vers la minute 24 de la vidéo ou sur Deezer)

Crédit photo : François Tancré

