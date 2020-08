Invincible : une autre série décalée de super-héros pour Amazon Prime Video

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la série animée et le comics Invincible.

Les super-héros ont clairement le vent en poupe ces dernières années. Si les Avengers chez Marvel, et la Justice League dans une moindre mesure chez DC Comics en sont les représentants les plus connus, une multitude d’autres projets ont vu le jour, déclinant avec plus ou moins de succès le concept. On a notamment apprécié de voir la série The Boys sur Amazon Prime Video (et on attend la saison 2 avec beaucoup d’impatience), et que le film Project Power sur Netflix nous rend curieux, un autre challenger vient de faire son apparition : Invincibles. On fait les présentation alors que les premières images ont été dévoilées.

Invincible, une autre vision des super-héros

Ce sont Seth Rogen et Evan Goldberg qui sont aux manettes de cette adaptation d’un comics de Robert Kirkman (aussi créateur de The Walking Dead). La série sera cette fois dans le registre de l’anime. Il suffit de voir quelques images diffusées sur les réseaux sociaux pour voir que l’on sera sur un style visuel très flashy, avec des tenues ultra-colorées.

L’histoire de Invincible est celle de Mark Grayson, le fils d’Omni-Man, le plus puissant super-héros de l’univers et dont il semble avoir hérité les pouvoirs. Mais alors qu’il apprend à utiliser ses pouvoirs, les membres des Gardiens du Globe, l’équivalent de la Justice League, sont tués. Il réalise rapidement que l’histoire n’est pas celle qu’elle semble être et qu’il fait partie d’un peuple qui veut annexer la Terre.

first look at amazon primes invincible the animated series!! i couldn’t be happier with the sheer quality of the animation, you can bet your ass i’ll be eagerly waiting for that trailer when they finally decide to drop it!! pic.twitter.com/Vp1kDvhTCZ — 𝙳𝚊𝚟𝚒𝚗𝚘𝙳𝚊𝚟𝚒𝚗𝚘. (@DavinoDavinoo) August 5, 2020

Du côté des doubleurs voix, on trouve Steven Yeun, Gilian Jacobs, J.K Simmons, Sandra Oh et bien sûr Seth Rogen. Amazon Prime Video n’a pas dévoilé de date de sortie pour la vidéo, mais on sait déjà qu’elle comptera huit épisodes. Il ne reste désormais plus qu’à attendre pour découvrir ces nouveaux super-héros.