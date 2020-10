iPhone 12 : le plein d’informations en fuite à une journée de la keynote d’Apple

Les serial leakers ont eu raison de la célèbre culture du secret d’Apple. Mondialisation oblige, il est désormais compliqué pour les constructeurs de colmater les fuites pouvant provenir des multiples partenaires répartis sur le globe. Apple ne fait pas exception, aussi on connaît déjà presque tout de ses nouveaux iPhone 12 à une journée de leur présentation officielle.

Il y a quelques jours, le leaker Kang confirmait qu’Apple lancerait bien quatre nouveaux iPhone 12 compatibles 5G dont trois seraient équipés de la puce A14 Bionic. Aujourd’hui, Max Weinbach, leaker extrêmement connu, révèle d’autres détails, notamment des informations plus précises sur le matériel photographique intégré à ces nouveaux iPhone 12.

iPhone 12 : Face ID amélioré et plus de polyvalence en photo

Première information : Face ID devrait enfin franchir un nouveau cap. Plus rapide, le système de reconnaissance faciale inauguré avec l’iPhone X devrait maintenant reconnaître votre visage sous différents angles.

Côté photo, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini devraient embarquer un double module photo avec un objectif grand-angle et un ultra grand-angle, probablement le même duo que les iPhone 11 Pro et Pro Max.

Les iPhone 12 Pro et Pro Max devraient quant à eux intégrer un triple module photo. Un téléobjectif viendrait compléter le grand-angle et l’ultra grand-angle. Il permettrait aux deux modèles les plus premium de proposer un zoom optique 4x pour le 12 Pro et 5x pour le 12 Pro Max. Tous deux embarqueraient un zoom numérique 30x.

Par ailleurs, l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max seraient les premiers iPhone à embarquer le scanner LIDAR inauguré avec l’iPad Pro (2020). Alors que certains leakers évoquaient une amélioration des portraits grâce à cette technologie, Max Weinbach explique qu’elle ne servirait qu’aux fonctionnalités de réalité augmentée (gaming ou shopping).

Enfin, Apple utiliserait un nouvel objectif ultra grand-angle (avec ouverture 35% plus grande) pour proposer une fonction « macro-photographie » très en vogue cette année chez les concurrents. La plus grande ouverture de l’objectif permettrait également d’améliorer la qualité des photos de nuit avec l’ultra grand-angle.

Côté vidéo, tous les iPhone 12 seraient capables de filmer jusqu’en 4K à 120 voire 240 im/s. Sur ce point, le leaker reste assez flou.

Recharge plus rapide et lancement en deux temps

Max Weinbach évoque également l’autonomie des futurs iPhone 12. Selon lui, les versions Pro devraient pouvoir se recharger en une heure. En revanche, l’iPhone 12 Mini serait plus lent que l’iPhone 11. Il confirme également que l’iPhone 12 Mini devrait être commercialisé à un tarif abordable (699 dollars soit 759 euros) et que deux des quatre modèles seraient disponibles plus tard dans l’année. Rendez-vous demain soir pour suivre la keynote d’Apple en direct avec nous.