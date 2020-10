Le prix de l’iPhone 12 serait plus abordable pour démocratiser la 5G

Alors qu’Apple vient d’annoncer officiellement que sa keynote aurait lieu le 13 octobre prochain, les leakers sont sur le pont pour livrer les dernières informations sur les prochains iPhone 12. Depuis plusieurs mois, les fuites ont révélé les principales caractéristiques techniques des prochains smartphones d’Apple. Certains partenaires commencent même à faire des boulettes : Orange par exemple a officiellement confirmé que les iPhone 12 seraient compatibles 5G.

La grande inconnue reste donc le prix de chaque modèle. Sur ce point, les rumeurs s’intensifient ces derniers jours. GSM Arena révélait il y a peu que l’iPhone 12 Mini serait commercialisé à 749 dollars soit 859 euros TTC. Aujourd’hui, le leaker sud-coréen Sleepy Kuma révèle que l’iPhone 12 serait plus abordable.

L’iPhone 12 au même prix que le Galaxy S20 FE ?

Selon Sleepy Kuma, Apple lancerait donc l’iPhone 12 au prix de 649 dollars soit environ 759 euros (en comptant les différentes taxes) pour la version 64 Go. L’iPhone 12 serait donc moins cher que l’iPhone 12 Mini.

Surtout, il serait disponible au même prix que le Galaxy S20 FE, commercialisé à 759 euros en version 5G en France avec, toutefois, 128 Go de stockage. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max incarneraient donc les modèles les plus premiums avec des tarifs dépassant allègrement les 1000 euros.

Bousculer la concurrence

En positionnant l’iPhone 12 à ce tarif, Apple viendrait bousculer (un peu) le marché sur un segment bien occupé par la concurrence chinoise. Xiaomi, Oppo, Samsung ou encore OnePlus figurent parmi les rares constructeurs à proposer des smartphones dans la tranche 600-800 euros, segment délaissé depuis l’arrivée des smartphones à 1000 euros.

Mais en cette fin d’année, les sorties se multiplient sur cette gamme avec un Mi 10T Pro compris entre 569 et 599 euros selon les versions, un Reno 4 Pro à 799 euros ou un Galaxy S20 FE à 759 euros en version 5G. Autant de concurrents pour qui l’arrivée d’un iPhone 12 à 759 euros ne serait pas la meilleure des nouvelles.

Rendre la 5G plus accessible

Par ailleurs, Apple rendrait la 5G « accessible » et rassurerait ses partenaires, notamment les opérateurs. Orange par exemple vient d’annoncer ses premiers forfaits 5G et promet que son réseau sera disponible dès le mois de décembre. On imagine donc déjà des offres iPhone 12 + forfait 5G à des prix plus intéressants.

Enfin, Apple comblerait un trou dans sa gamme. Jusqu’à maintenant, il existait un énorme écart entre l’iPhone SE (modèle le plus abordable) et l’iPhone 11 (809 euros au catalogue). En baissant un peu le prix de l’iPhone 12, Apple aurait un modèle par segment de prix et couvrirait donc l’ensemble du marché. Mais pour l’heure il ne s’agit que de rumeurs. Plus que quelques jours à attendre pour connaître les prix officiels.