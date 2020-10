iPhone 12 : quelles sont les améliorations du processeur ?

Le 13 octobre, Apple présentera enfin les iPhone 12. Normalement, ces appareils auraient dû être présentés lors de la keynote du mois de septembre. Mais cette année, les nouveaux iPhone arrivent un peu en retard.

En tout cas, en attendant l’officialisation de différentes versions de l’iPhone 12, de nombreuses rumeurs au sujet de ces appareils circulent déjà sur la toile. De plus, Apple a déjà présenté l’iPad Air 4, qui utilise le nouveau processeur A14 Bionic qui sera aussi utilisé par les nouveaux iPhone. Lors de la présentation de ce nouvel iPad Air, Apple a comparé les performances du processeur A14 avec celles de la précédente version de la tablette, qui utilisait une puce A12 (le processeur de l’iPhone XR).

« Utilisant une technologie de processus révolutionnaire de 5 nanomètres, A14 Bionic est emballé avec 11,8 milliards de transistors pour des performances et une efficacité énergétique accrues dans presque toutes les parties de la puce. Cette puce de la série A de dernière génération présente une nouvelle conception à 6 cœurs pour une augmentation de 40% des performances du processeur et une nouvelle architecture graphique à 4 cœurs pour une amélioration de 30% des graphiques », avait expliqué la firme de Cupertino.

Mais par rapport au processeur de l’iPhone 11, la puce A13 Bionic, que vaut l’A14 ?

En attendant qu’Apple en dise plus lors de la présentation de ses nouveaux smartphones, le site MacRumours a publié un article indiquant (en se basant sur les benchmarks de l’iPad Air 4) que la puce A14 devrait avoir un gain de performances (single core) de 18,4 % par rapport au processeur de l’iPhone 11.

Mais bien entendu, pour le moment, cette information est encore non officielle et doit de ce fait être considérée avec une extrême prudence. Ce qui est certain, c’est qu’Apple ne manquera pas de mettre en avant les performances de son nouveau processeur lors de la keynote du 13 octobre.

La firme de Cupertino peut en effet être fière d’être là première marque dans l’industrie à utiliser un processus gravé en 5 nanomètres. Et actuellement, une étude suggère déjà que de nombreux utilisateurs d’Android pourraient basculer vers l’écosystème d’Apple grâce aux iPhone 12.

Sinon, en plus des iPhone 12, Apple devrait profiter de l’événement du 13 octobre pour présenter d’autres produits. Un indice laissé par la firme sur l’invitation pour cet événement virtuel suggère que celle-ci pourrait enfin lever le voile sur l’AirTag, un localisateur d’objets qui pourrait fonctionner de la même manière que les produits Tile. D’autres sources suggèrent aussi qu’Apple pourrait lancer une nouvelle enceinte connectée avant la fin de l’année. Il ne s’agirait pas d’un successeur de l’HomePod mais plutôt d’une version « Mini » (et plus abordable) de celui-ci.

Pour rappel, au mois de septembre, en plus de nouvelles tablettes iPad, Apple a aussi présenté deux nouvelles montres Apple Watch.