iPhone 12 : vers une meilleure autonomie grâce à un nouvel écran

Alors que l’iPhone 11 Pro n’a que quatre mois, la valse des rumeurs autour de l’iPhone 12 commence à s’intensifier. Quoi de mieux qu’une nouvelle fuite d’informations pour bien démarrer l’année 2020 ? Fin novembre 2019, une première rumeur laissait entendre que l’iPhone 12 hériterait d’un nouvel écran made in Samsung. Selon The Elec, cette information mérite une petite précision. L’iPhone 12 embarquerait bien une nouvelle technologie d’écran, mais avec LG aux commandes.

Apple utiliserait les dalles LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) inaugurées avec l’Apple Watch Series 4. Cette technologie présente plusieurs avantages par rapport au LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon). Elle facilite l’intégration d’écrans flexibles, s’adapte mieux aux variations de fréquences de rafraîchissement et permet de se passer d’une couche intermédiaire entre la dalle OLED et le circuit tactile. Surtout, les dalles LTPO consomment 5 à 15% d’énergie en moins par rapport aux « classiques » LTPS. Grâce aux dalles LTPO, Apple a réussi par exemple à maintenir une autonomie de 18 heures sur l’Apple Watch Series 5 malgré l’Always-On Display (écran allumé en permanence).

L’iPhone 12, futur champion de l’endurance ?

Apple pourrait donc s’appuyer sur son expérience dans les montres connectées pour améliorer son iPhone 12. Grâce à la suppression de la couche intermédiaire, les ingénieurs pourraient en profiter pour intégrer une batterie plus imposante dans l’espace disponible. L’augmentation de la capacité de batterie couplée à la dalle moins énergivore permettrait d’améliorer sensiblement l’autonomie de l’appareil. L’iPhone 12 pourrait donc devenir un véritable champion de l’endurance.

Souvent critiquée sur ce point, la marque s’est finalement imposée en 2019 comme une référence grâce à l’iPhone 11 Pro. Le dernier bébé d’Apple figure parmi les modèles les plus endurants du marché, aux côtés des ténors Huawei et OnePlus. Ce changement pourrait s’accompagner d’une autre bonne nouvelle. Le LTPO s’adaptant plus facilement aux variations de fréquences de rafraîchissement, l’iPhone 12 pourrait aussi hériter de la fréquence dynamique de l’iPad Pro, largement saluée par les utilisateurs.

Toujours selon The Elec, Apple limiterait cette technologie à certains iPhone. Parmi les cinq modèles évoqués dans une précédente rumeur, seuls les plus haut de gamme hériteraient de ces nouveaux écrans. La version « entrée de gamme » de 6,1 pouces en serait dépourvue, tout comme le très attendu iPhone SE 2. Gardons en tête qu’il ne s’agit que de rumeurs et que d’ici la sortie des nouveaux iPhone, d’autres informations infirmeront, confirmeront ou apporteront plus de précisions sur ces différents points. Restez connectés !